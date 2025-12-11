키키, 구글 발표 ‘검색량 최다 증가 K-팝 신예’ 등극…대세 입증

걸그룹 키키. 스타쉽엔터테인먼트 제공

그룹 키키(KiiiKiii, 지유·이솔·수이·하음·키야)가 올 한 해 뚜렷한 글로벌 영향력을 드러냈다.

11일 구글이 공개한 연말 데이터 분석 프로젝트 ‘올해의 검색어(Year in Search)’에 따르면 키키는 2025년 글로벌 브레이크아웃 검색어 중 K-팝 데뷔(K-Pop Debuts) 카테고리 순위에 이름을 올렸다. 브레이크아웃 검색은 특정 주제가 전년 대비 단기간에 5000% 이상 검색량이 급증하는 것을 일컫는다.

올해 구글에서 검색량이 가장 많이 증가한 K-팝 신예 상위 6팀이 집계된 가운데, 키키가 이름을 올리며 이들의 데뷔와 올해 행보가 글로벌 K팝 시장에 강렬한 인상을 남겼음을 짐작게 했다.

지난 3월 가요계에 정식 데뷔한 키키는 탄탄한 실력과 5인 5색의 개성을 겸비한 것은 물론, 대중의 취향을 저격하는 비주얼크리에이티브를 전개하며 연일 화제에 올랐다. 멤버들의 정보 없이 기습 공개된 뮤직비디오부터 티징 콘텐츠를 다채롭게 즐길 수 있는 웹사이트 등의 이례적인 시도가 눈길을 끌었고, 키키는 단번에 국내외 K팝 팬덤의 뜨거운 관심을 받으며 2025년 기대주로 떠올랐다.

특히 키키의 데뷔곡 ‘아이 두 미(I DO ME)’는 ‘난 내가 될 거예요’라는 주체적인 메시지 아래 중독성 강한 멜로디와 재치 있는 가사, 멤버들의 자유분방한 매력을 전하며 리스너들의 호평 세례를 받았고, 뮤직비디오 선공개 12시간 만에 유튜브 인기 급상승 동영상 1위에 오른 데 이어 음원 발매 후 스포티파이 바이럴 50(Viral 50) 한국 차트 최고 1위를 기록, 멜론 핫100(HOT100, 발매 30일 기준) 차트 최고 3위, 탑100(Top100) 차트 10위를 기록하는 등 흥행을 이었다.

이 기세를 이어 아이 두 미로 데뷔 13일 만에 MBC ‘쇼! 음악중심’에서 지상파 음악방송 1위를 거머쥔 키키는 음악뿐만 아니라 패션, 뷰티, 금융, 외식업 등 다양한 분야로 이들의 영향력을 넓혔고, 다수의 브랜드 모델로 발탁되며 4개월 연속 신인 아이돌 그룹 브랜드평판 1위에 오른 데 이어 ‘2025 브랜드 고객충성도 대상’에서 신인 여자아이돌 부문 1위를 차지하는 등 연일 기록을 거듭했다.

데뷔 이후 끊임없는 키키의 다양한 도전 역시 유의미하다. 키키는 각종 페스티벌과 대학 축제는 물론, 글로벌 무대에 나서며 국내외를 막론한 도전을 이어갔다. 이들은 지난 8월 일본 교세라 돔 오사카에서 열린 간사이 컬렉션 2025 A/W에 참여해 특유의 젠지미로 현지 팬들을 사로잡았고, 지난 11월에는 도쿄돔에서 열린 뮤직 엑스포 라이브 2025에 유일한 K팝 걸그룹으로 나서 독보적인 무대를 선사, 일본 인기 음악방송과 현지 주요 매체 지면 신문을 장식하며 글로벌 영향력을 굳혔다.

여기에 그치지 않고, 키키는 최근 카카오엔터테인먼트 협업 웹소설 Dear. X: 내일의 내가 오늘의 나에게 주인공으로 나서 OST ‘To Me From Me (Prod. TABLO)(투 미 프롬 미)’를 발매, 웹소설과 음악의 시너지를 만들어내며 이들의 다양한 도전을 이어가고 있다. 최근 발표된 2025년 12월 신인 아이돌그룹 브랜드평판 1위에 오르며 이들의 영향력을 다시금 입증한 가운데, 구글이 공개한 올해의 검색어를 통해 유의미한 기록을 더한 키키의 행보에 기대가 모인다.

