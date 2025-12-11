WoW: 판다리아의 안개 클래식, ‘천둥왕’ 콘텐츠 적용

월드 오브 워크래프트: 판다리아의 안개 클래식, 신규 콘텐츠 업데이트 천둥왕 적용 = 블리자드 엔터테인먼트 제공

블리자드 엔터테인먼트는 자사의 ‘월드 오브 워크래프트: 판다리아의 안개 클래식’에 신규 콘텐츠 업데이트 천둥왕(The Thunder King)이 11일 적용됐다고 밝혔다.

이번 콘텐츠 업데이트에서는 전설 이야기 전개가 계속되며, 새로운 시나리오와 도전 모드 시스템 업데이트, 천신 던전 최신 업데이트가 포함됐다.

먼저 두 개의 신규 지역인 ‘천둥의 섬(Isle of Thunder)’과 ‘괴수의 섬(Isle of Giants)’이 추가된다. 동료 용사들과 힘을 합쳐 새로운 일일 PvE 및 PvP 퀘스트에 참여하고, 대장정 퀘스트를 완료하며 시나리오를 진행해 섬 단계를 하나씩 해제할 수 있다.

각 지역에서 신규 야외 우두머리를 만나볼 수 있으며, 천둥의 섬에는 폭풍 군주 나락크가, 괴수의 섬에는 잔달라의 실험체 운다스타가 거하고 있다.

이와 함께 신규 공격대 천둥의 왕좌가 추가된다. 황제 레이 션, 일명 ‘천둥왕’이 판다리아에 비정한 복수를 하러 돌아왔다. 천둥의 왕좌는 12명의 공격대 우두머리가 기다리는 드넓은 요새로, 업데이트 이후 12일 오전 8시에 개방될 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]