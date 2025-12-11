온유까지 얽혔다… ‘주사이모’와 친분 흔적 속속 공개

사진= 인스타그램 캡처

개그우먼 박나래의 ‘주사이모’ 논란이 연예계 전반으로 번지고 있는 가운데, 샤이니 키에 이어 멤버 온유까지 이모 씨와의 친분 의혹이 제기됐다.

최근 온라인 커뮤니티에는 이모 씨가 과거 인스타그램에 올린 온유 관련 게시물이 확산됐다. 공개된 사진 속에는 온유가 남긴 친필 메시지가 담긴 사인 CD가 함께였다. 온유는 “OO누나 말하고 는 사는 법을 가르쳐주셔서, 디딤돌이 되어주셔서 고마워요. 낯 뜨겁지만 그러면 얼굴 뒤집어 지니까 참을게요. 고마워요”라고 적어 이목을 끌었다.

이에 이모 씨는 온유에게 “이번 앨범 때문에 정말 고생 많이 했는데, 너무 잘나와서 누나는 기뻐”라며 “앞으로 더 더 잘 될거니깐, 열심히 하려고 너무 애쓰지도 말고 아프지도 말고 지금처럼만 하면 되는 거야. 지금도 충분히 멋진 아티스트 온유”라고 덧붙였다. 또한 “매형꺼까지 신경 써주는 동생”이라는 문구와 함께 해시태그를 남겼다.

이모 씨가 샤이니 키의 집으로 추정되는 공간에서 촬영한 영상도 커뮤니티를 통해 퍼지고 있다. 영상 속 이씨는 키의 반려견으로 알려진 갈색 푸들 ‘꼼데’, 회색 푸들 ‘가르송’을 향해 반갑게 인사를 건네고 “가르송, 오랜만에 만나서 어이구~”, “꼼데, 너 나 가나 안 가나 지키고 있는 거지”라고 말했다. 배경으로 등장한 거울과 화분 구성은 과거 MBC ‘나 혼자 산다’에서 키가 공개한 집과 동일한 구조였다.

이씨는 지난해 12월 17일 한남동 유엔빌리지로 태그를 달고 “꼼데야~ 10년이 넘었는데 왜 아직도 째려보는 건대? 가르송은 안 그러는데 넌 왜 그래”라며 갈색 푸들 사진을 올린 적도 있다.

키는 한남동 유엔빌리지 내 고급 빌라 ‘라테라스한남’에 4년 거주했으며, 올해 초 같은 지역의 ‘스위트캐슬3’로 이사했다. SM엔터테인먼트는 현재 이모 씨와의 연관성에 대해 별다른 입장을 내놓지 않고 있다.

일각에서는 이번 사안을 두고 “박나래 주사이모 게이트가 연예계로 확산되는 것 아니냐”는 의견도 나온다. 실제로 MBC ‘나 혼자 산다’는 박나래·정재형의 김장 에피소드 일부를 비공개 처리했다. 특히 유튜브에서 ‘8시간 김장하고 링거 예약한 박나래·정재형’ 영상 등이 숨겨져 주목됐다. 당시 방송에서 정재형이 “다리 흔들리는 거 봤냐. 내일 링거 예약할 때 나도 해야 한다?”고 하자, 박나래는 “오빠 링거 같이 예약”이라고 말하는 장면이 있었다.

정재형 소속사 안테나는 이날 “사실이 아닌 이야기들이 와전되는 것을 바로잡기 위해 입장을 전한다”며 “논란 중인 예능 방송분과 관련 더 이상의 오해를 막고자 해당 사안과 일체 무관함을 분명히 밝힌다. 이씨와의 친분 관계는 물론 일면식도 없다”고 강하게 선을 그었다.

한편 이모 씨는 중국 내몽고 병원에서 의사 가운을 입고 찍힌 사진을 SNS에 올리며 자신의 경력을 설명했었다. 그는 “12~13년 전 내몽고를 오가며 힘들게 공부했고, 내몽고 포강의과대학병원에서 내·외국인 최초로 최연소 교수까지 역임했다. 한국성형센터까지 유치했다”고 주장했지만, 국내 의사 면허 여부는 밝히지 않은 채 SNS 계정을 삭제했다.

박나래와 이씨는 무면허 의료행위 의혹으로 임현택 전 대한의사협회 회장에게 고발됐다. 또한 ‘공정한사회를바라는의사들의모임’은 “박나래 주사이모 나온 포강의대 실체는 유령 의대다. 포강의과대학은 존재하지 않는다”고 주장했다. 대한의사협회 역시 “의료법 제27조를 위반한 명백한 불법 무면허 의료행위”라며 “대리·비대면 처방이 금지된 향정신성 의약품 클로나제팜과 전문의약품인 트라조돈 등이 사용된 정황이 보인다. 철저한 수사·처벌이 이뤄져야 할 것”이라는 입장을 내놨다.

