‘엄정한 단죄’와 ‘회복의 권리’ 사이… 명확한 잣대는 어디에

과오는 어디까지 따라붙어야 할까. 반대로, 어떤 잘못은 결코 용서될 수 없는가. 요즘 한국 사회를 흔드는 질문이다.

체육계 역시 자유롭지 않다. 선수의 과거를 다시 들춰보는 흐름은 날이 갈수록 거세지고 있다. 이러한 현상을 빗대 ‘파묘(破墓)’라는 표현까지 쓰인다. 더 이상의 혼란을 막기 위해, 무엇을 용인하고 어디에 선을 그을지 분명한 기준을 세워야 한다는 목소리가 뒤따른다.

목소리는 2가지로 갈린다. “시대가 변했다, 이제는 더 냉정하게 끊어내야 한다”는 주장은 물론, “처벌 뒤 새출발 기회를 받는 건 당연하다”는 반론이 거칠게 뒤엉키고 있다. 한 프로스포츠 구단 관계자는 “팬덤 기반 종목에서는 도덕성이 곧 이 산업의 가치”라며 “스포츠는 팬이 떠나면 존재할 수 없다. 시대에 발맞춰 달라질 필요가 있다. (외부에서) 요구하는 기준이 높아진 만큼 더 엄격해져야 한다”고 말했다.

우선 회복의 기회를 보장해야 한다는 주장이다. 구강본 국립한국교통대 스포츠산업학과 교수는 “사람은 누구나 실수할 수 있다. 그에 상응하는 처벌을 받았다면 다시 일어설 기회를 주는 것이 타당하다”고 했다. 이어 “반성–징계–재사회화로 이어질 수 있는 ‘재기 프로토콜’이 필요하다”고 덧붙였다.

최동호 스포츠평론가도 비슷한 시각을 보였다. “적어도 학교 폭력 문제는 되짚어볼 필요가 있다. 학생 선수는 선수이기 전에 학생”이라며 “잘못된 판단으로 폭력을 행사한 책임도 있지만, 제대로 가르치지 못한 어른들의 책임이 더 크다”고 말했다. 그러면서 “청소년기의 실수까지 평생 지워지지 않는 낙인으로 남겨서는 안 된다. 한 번은 용서할 기회를 줘야 한다”고 강조했다.

구 교수와 최 평론가 모두 중대한 범죄는 별개의 문제라고 선을 그었다. “무엇이 용납될 수 있고 어디서부터는 용납할 수 없는지, 사회적 논의를 거쳐 모두가 인정할 수 있는 기준을 마련해야 한다”고 입을 모았다.

법조계에서도 명확한 선을 강조한다. 익명을 원한 한 변호사는 “무관용 기조가 나날이 강해지고 있다. 스포츠 산업도 엔터테인먼트적 성격을 갖춘 만큼 그만한 도덕성을 요구받을 수밖에 없다. 스포츠계는 여론에 흔들리지 않을 명확한 판단 기준을 갖춰야 한다”고 힘줘 말했다.

한편 피해자의 관점은 여전히 충분하게 반영되지 않고 있다는 지적도 나온다. 스포츠계에선 해마다 학교폭력 논란이 도마 위에 오르고 있다. 이를 지적한 체육시민단체 한 관계자는 “모든 문제 해결의 출발점은 결국 ‘진심 어린 사과’에서 나온다”며 “수많은 사례를 보면 가해자가 자신의 선수 경력만 우선한 나머지 형식적인 사과가 그치는 게 대부분이었다. 이 상황에서 섣부른 ‘두 번째 기회’ 운운이 과연 타당한지 의문”이라고 꼬집었다.

아울러 “초점을 옮겨야 한다. 피해자들은 내부 고발 순간부터 주변의 곱지 않은 시선부터 각종 불이익을 감수해야 한다. 이들을 2차 피해로부터 보호할 장치를 마련하고, 학교·협회 등에서의 적극적인 개입도 필수다. 가해자들을 향해 기회를 주자는 논의만큼이나 피해자의 입장을 헤아리는 시도도 활발했으면 좋겠다”고 비판했다.

