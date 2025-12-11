“지역민 위한 따뜻한 공간 재탄생”… 포스코 포항제철소, 나눔의집 리모델링 기념 현판식 열어

포스코 포항제철소 임직원들과 관계자들이 지난 10일 해도동 소재의 포스코 나눔의집에서 포스코1%나눔재단의 ‘희망공간’ 사업 지원을 기념하는 현판식을 열고 기념사진을 촬여하고 있다. 포스코 포항제철소 제공

포스코 포항제철소가 지난 10일 해도동 소재의 포스코 나눔의집에서 포스코1%나눔재단의 ‘희망공간’ 사업 지원을 기념하는 현판식을 개최하고 지역사회와 함께하는 따뜻한 나눔을 실천했다.

나눔의집은 포스코가 송도, 해도 등에서 운영하는 무료 급식소로 경제적으로 어려운 어르신과 지역 이웃들에게 따뜻한 식사를 제공한다. 이날 행사에는 포항제철소 관계자들과 유호성 해도동장 등 20여 명이 참석해 자리를 빛냈다.

이번 리모델링은 1%나눔재단의 지원 사업을 통해 진행됐으며 나눔의집의 지붕과 전기 시설 보수, 노후 간판 및 시트지를 교체해 이용객들의 안전성과 편의성을 높였다. 간판은 포스코의 고해상도 프린팅 강판인 ‘포스아트’로 제작해 의미를 더했다. 또한 포항제철소 목공예봉사단과의 협업으로 나눔의집 주변에 그늘막과 간이 의자를 설치하면서 이용자들이 보다 쾌적하게 시설을 방문할 수 있도록 했다.

행사를 주관한 포항제철소 관계자는 “포스코의 나눔의집은 단순한 식사 제공을 넘어, 이웃과 함께 마음을 나누는 따뜻한 공간”이라며 “앞으로도 지역사회와 함께하는 다양한 상생 활동을 이어가겠다”고 말했다.

한준호 기자 tongil77@segye.com

