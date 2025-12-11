같은 죄목에도 달라지는 결과물… 종목·인기 따라 흔들리는 징계, 형평성은 어디에

사진=뉴시스

고등학교까지 격투 종목에서 엘리트 체육을 배워온 A씨는 내부고발자였다. 어린 시절 시달렸던 학교폭력과 부조리에 침묵하지 않고 입을 열었다. 세상의 관심은 요원했다. 체육계라는 이름으로 묶이지만, 세간의 관심에서 동떨어진 아마추어 종목의 설움이었다. A씨는 판을 떠났지만, 가해자들은 옅어진 과거를 뒤로 하고 여전히 체육인으로 살아간다.

징계, 혼란의 시대다. 한 번의 잘못으로 체육판을 완전히 떠나는 선수가 있는가 하면, 상황에 따라 다시 기회를 부여받고 다시 선수 커리어를 이어가기도 한다. 오히려 피해자는 꿈을 접고 피폐한 삶을 살아가는데, 가해자는 여전히 현장을 지키며 자신의 삶을 꾸며가고 있다. 징계의 비대칭, 형평성에 대한 제고가 필요한 시점이다.

인기와 팬덤에서 파생되는 비대칭 구조가 발생한다. 비위 행위에 대한 징계의 경중에도 영향을 끼친다. 예를 들어 KBO리그에서 음주운전을 저지른 전·현직 선수, 지도자들의 케이스를 살펴봐도 그렇다. 당장 지난해만 해도 최승준 전 LG 코치가 음주운전이 적발돼 곧장 구단에서 퇴단 조치됐다. 반면 LG 투수 이상영은 같은 이유로 KBO로부터 1년 자격 정지를 받았으나, 구단은 이중징계 금지 원칙을 언급하며 다른 조치를 취하지 않았다. 구단 내 필요성의 차이가 다른 결과를 만들었다는 의혹이 이어진 이유다.

사회적 시선과 온도도 마찬가지다. 국내 최고 우완 안우진(키움)은 학폭 가해로 대한야구소프트볼협회로부터 3년 자격정지 철퇴를 맞아 대한체육회 주관 국제대회(아시안게임, 올림픽) 출전 자격이 영구박탈 됐다. 하지만 미국 메이저리그 사무국 주관 월드베이스볼클래식(WBC) 선발에는 문제가 없기 때문에, 그를 2026 WBC에 데려가야 한다는 의견과 학폭 가해자에게 태극마크를 줄 수 없다는 의견이 크게 부딪히기도 했다.

한 체육계 관계자는 “결과적으로 안우진의 수술로 논란은 사라졌지만, 일부 팬들은 학폭이 예민하게 받아들여지는 요즘 분위기에 안우진의 국가대표 승선 여부가 언급되는 것조차 의아하게 느낄 것”이라며 “안우진에게 재능이 없었다면 그런 논란도 없지 않았겠나. 자칫 어린 선수들에게 ‘실력만 있으면 된다’는 인식을 심을 위험성이 있다”고 걱정했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 지난 10월 서울 마포구 스포츠윤리센터를 찾아 체육계 폭력 사태에 대한 대응 현황을 점검하고 직원들의 현장 목소리를 청취하고 있다. 사진=문화체육관광부 제공

구강본 한국교통대 스포츠산업학과 교수는 “케이스마다 처벌이 제각각이라는 점은 분명한 문제다. 동일한 행위에 대해 어떤 종목은 근신, 어떤 종목은 자격정지 등 차이를 보인다”며 “바람직한 모습이 아니다. 스포츠윤리센터 등이 공통적인 기준을 세워 최소한의 형평성을 맞출 필요가 있다”고 바라봤다. 이어 “어디에서는 되고, 어디에서는 안 된다는 합리화 분위기가 생기면 안 된다. 징계는 처벌 기능을 넘어 재발 방지와 예방 효과를 갖는다는 걸 강조하고 싶다”고 덧붙였다.

한 체육계 시민단체 관계자는 “여러 종목에서 학폭 피해자들을 만난다. 각종 사건·사고에 대한 내부고발도 쏟아진다. 하지만 모든 케이스가 사회적으로 공론화되지는 않는다”며 “프로화된 종목은 최근 몇 년 들어 많은 요소가 일정 부분 개선됐다. 하지만 소위 말하는 비인기 종목은 여전히 처벌받지 않는 가해자들, 2차 피해에 시달리다 소리 없이 사라지는 피해자들이 수두룩하다”고 안타까워했다.

심도 있는 논의가 필요하다. 한 법조계 관계자는 “전문적 판단이 아닌 여론에 맞추려는 징계가 일어나 형평성 문제가 대두된다고 본다. 원칙이 필요하다는 걸 각종 단체가 명심해야 한다”며 “하지만 모든 종목의 기준을 통일시키는 건 현실적으로 어렵다. 저마다 룰과 특성이 다르다. 각 종목 내에서 자성의 목소리를 내서 무관용과 그렇지 않은 대처를 가를 확실한 기준을 만들어가야 할 때”라고 힘줘 말했다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

