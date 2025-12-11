경찰, 싸이 ‘수면제 대리수령’ 의혹에 소속사·차량 압수수색

가수 싸이. 피네이션 제공

경찰이 수면제 비대면 처방과 대리 수령 의혹을 받는 가수 싸이에 대해 강제 수사에 착수한 것으로 알려졌다.

11일 업계에 따르면 서울 서대문경찰서는 지난 4일 의료법 위반 혐의로 싸이의 소속사 사무실과 차량을 압수수색했다.

경찰은 싸이의 휴대전화를 확보해 디지털 포렌식 중이며, 비대면·대리 처방 관련 자료를 수집하고 있는 것으로 전해졌다. 자료를 토대로 싸이에 대한 소환조사도 검토 중이다.

앞서 싸이는 2022년부터 최근까지 대면 진료 없이 서울의 한 대학병원에서 수면제 등 향정신성의약품을 처방받은 혐의를 받고 있다.

논란에 대해 싸이 측은 “코로나 시기부터 비대면 진료로 약을 처방받다 이후에도 바쁜 일정 때문에 비대면으로 계속 처방 받아왔다”며 “안일한 측면이 있었다”고 해명했다.

매니저를 통해 대리 수령도 한 의혹도 받고 있는데, 이에 대해선 부인했다. 싸이 측은 “싸이가 다른 사람 이름으로 대리 처방을 받지는 않았다”며 “해당 의약품을 과다 복용하거나 처방 목적 외로 사용하지 않았다”고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

