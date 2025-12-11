“댕냥이와 매드포갈릭 가요”… 스타필드마켓 경산점 ‘위드펫’ 론칭

반려동물과 동반 출입이 가능한 매드포갈릭 스타필드마켓 경산점 위드펫 포스터. 엠에프지코리아 제공

엠에프지코리아가 운영하는 매드포갈릭이 반려동물과 함께 외식을 즐길 수 있는 ‘위드펫(with Pet)’ 매장을 연다고 11일 밝혔다.

이날부터 위드펫 1호점이 된 매드포갈릭 스타필드마켓 경산점은 전체 561㎡(170평) 126석 규모의 매장으로, 이중 일부 공간 44석이 반려동물 동반 고객을 위한 펫존으로 활용된다. 광견병 예방접종을 완료한 5㎏ 미만의 반려견 또는 반려묘라면 누구나 보호자와 함께 시간을 보낼 수 있다. 맹견 등 공격성이 있는 반려동물은 안전상의 이유로 출입이 제한된다.

펫존 이용 고객은 반려동물 출입 등록을 작성해야 한다. 또한 반려동물은 캐리어, 이동장, 켄넬, 덮개 있는 펫모차를 이용해 입장해야 하고, 전용 좌석에만 착석이 가능하다. 이물 혼입 방지를 위해 음식은 위생 커버를 덮어 제공된다.

반려동물을 위한 별도의 펫푸드는 준비 되지 않았고, 외부 펫푸드 반입도 불가능하다. 대신 매장에서 준비한 전용 물그릇에 담아 물은 섭취 가능하다. 그밖에도 배변봉투, 배변패드, 위생장갑 등이 준비됐다.

앞서 매드포갈릭 스타필드마켓 경산점은 산업통상부 및 식품의약품안전처에 규제샌드박스 특례 신청을 했고, 최근 그것이 받아들여지면서 일부 공간의 반려동물 동반 출입이 가능해졌다.규제샌드박스는 신기술과 신서비스의 원활한 시장 진출을 지원하기 위해 혁신성과 안전성을 바탕으로 시장진출의 기회를 주거나, 시간과 장소, 규모에 제한을 두고 실증테스트를 허용하는 것을 일컫는다.

매드포갈릭은 펫존 이용 고객을 대상으로 QR 기반 만족도 조사를 시행하고, 수집된 의견을 토대로 전반적인 서비스 개선과 안정적인 운영 체계를 더욱 강화할 예정이다.

윤다예 매드포갈릭 대표는 “최초의 위드펫 매장을 통해 반려동물과 함께 즐길 수 있는 프리미엄 다이닝 공간을 선보인다”며 “반려인과 비반려인 모두가 만족할 수 있는 안전한 공간과 세심한 서비스를 기반으로 고객 경험의 폭을 더 넓히겠다”고 말했다.

한편 매드포갈릭은 모두가 즐길 수 있는 외식 공간과 만족도 높은 서비스 제공을 위해 다양한 프로그램을 운영하고 있다. 다자녀·다문화·3대 이상 가족 방문 시 혜택을 제공하는 ‘매드 패밀리 데이’, 메인메뉴에 1000원 추가 시 식전빵부터 수프, 음료, 커피까지 풀코스로 제공하는 ‘매드 런치’, 매드 와인을 무제한으로 즐길 수 있는 ‘매드 와인 나이트’ 등이 대표적이다.

박재림 기자 jamie@segye.com

