이찬원, 연말 ‘가요대축제·연예대상’ 연달아 출연…대세 입증

가수 이찬원이 연말가지 커리어 상승 곡선을 이어간다.

11일 소속사 티엔엔터테인먼트에 따르면 이찬원은 오는 19일 방영되는 KBS ‘2025 가요대축제 글로벌 페스티벌’과 20일 ‘2025 KBS 연예대상’에 출연한다.

분주한 방송 활동이 예상되는 가운데, 이찬원은 본업으로 2025 가요대축제를 먼저 찾는다. 이찬원은 올해 정규 2집 찬란(燦爛)으로 3연속 하프 밀리언셀러를 달성했고, 타이틀곡 오늘은 왠지로 음원차트와 음악방송 1위에 올라 지난해 미니 2집 ‘bright;燦’(브라이트;찬)을 뒤잇는 커리어하이를 달성해냈다. 하반기 바쁘게 달려온 이찬원이 가요대축제에서 어떤 무대로 유종의 미를 거둘지 주목된다.

이어서 출격하는 KBS 연예대상에서는 예능계에서의 이찬원의 존재감이 두드러질 전망이다. 2년 연속 연예대상 MC를 맡게 되면서 경력에서 우러나온 안정적인 진행력을 다시 한번 입증할 것으로 기대를 모은다.

특히 이찬원은 지난해 KBS 연예대상 대상을 수상하며 역대 남자 개인 최연소 수상 기록을 남긴 바. 올해도 KBS의 대표 예능 불후의 명곡과 편스토랑에서의 활약뿐 아니라 9월 정규 편성된 셀럽병사의 비밀 MC로 자리매김하며 출연진과 프로그램의 중추 역할을 해내 긍정적인 반응을 이끌고 있다.

KBS 예능 프로그램외에도 이찬원은 올해 JTBC 톡파원 25시 MC뿐 아니라 인기 예능인 JTBC 아는 형님, tvN 놀라운 토요일에도 출연하며 반가운 얼굴을 내비쳤다. 앨범 흥행부터 인기 프로그램까지 가요와 예능 모두 청신호가 켜진 이찬원의 행보는 연말을 넘어 2026년에도 이어질 전망이다.

연말 방송가를 찾는 이찬원은 현재 전국투어 콘서트를 앞두고 있다. 이찬원은 오는 12일부터 14일까지 잠실 실내체육관에서 열리는 ‘찬가 : 찬란한 하루’ 서울 콘서트로 팬들을 찾을 예정이다.

