결혼 7개월 차 남보라, 2세 소식 전해…임신 5주 차 깜짝 발표

배우 남보라가 ‘신상출시 편스토랑’을 통해 임신 소식을 최초로 공개한다.

오는 12일 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’에서는 13남매 국민 장녀이자 사랑스러운 새댁 남보라의 특별한 이야기가 공개된다.

신혼 7개월 차 남보라가 ‘편스토랑’에서 최초로 임신 소식을 전한다. 앞서 ‘편스토랑’을 통해 결혼식 현장도 공개했던 남보라. 전 국민의 뜨거운 축하가 쏟아질 것으로 기대된다.

이날 방송에서 남보라의 신혼집에는 13남매의 어머니이자 남보라의 친정엄마가 방문해 반가움을 더했다. 남보라의 엄마는 거실의 반려견을 보며 “집에 아기가 있어야 하는데, 강아지만 있다”라고 말해 웃음을 자아냈고, 이에 MC 붐 지배인이 2세 계획을 묻자 남보라는 “2세 계획을 열심히 하고 있는데, 성공했다”며 임신 사실을 밝혔다. 이어 임신 5주 차임을 전하며 모두의 박수를 받았다.

촬영 당시에는 임신 전이었지만 이후 임신에 성공했다는 남보라는 태몽으로 “가오리 꿈을 꿨다”고 밝혔고, 남편에게 임신 소식을 서프라이즈로 전한 영상과 함께 남편의 반응, 아기의 태명도 공개했다. 아직 양가 부모님께는 소식을 전하지 않았으며, 방송을 통해 임신 소식을 전하는 특별한 계획도 소개될 예정이다.

남보라에 앞서 이정현, 한지혜 등도 ‘편스토랑’ 출연 중 임신 소식을 전한 바 있어, 시청자들 사이에서 ‘임신 명당’이라는 반응이 이어지고 있다.

한편, 남보라의 감동적인 임신 소식은 12일 저녁 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’을 통해 확인할 수 있다.

