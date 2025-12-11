[금주의 핫뉴스] ‘소속사 미등록 운영’…성시경 불송치, 누나·법인만 송치

가수 성시경. 뉴시스

가수 성시경의 누나와 소속사가 문화체육관광부에 등록하지 않고 기획사를 운영한 혐의로 검찰에 넘겨졌다.

서울 영등포경찰서는 지난 10일 성시경의 누나 성씨와 소속사 에스케이재원을 대중문화예술산업법발전법 위반 혐의로 검찰에 불구속 송치했다. 함께 고발됐던 성시경에 대해서는 소속사 운영에 직접적으로 개입했다고 볼 만한 객관적인 증거 자료가 확인되지 않는다고 판단해 불송치했다.

에스케이재원은 성시경의 누나가 대표이사로 있는 1인 기획사다. 그러나 문체부에 대중문화예술기획업 등록이 되지 않은 채 14년 동안 활동한 것으로 알려지며 경찰에 고발됐다. 에스케이재원 측은 “2011년 2월 법인을 설립했으나 2014년 1월 대중문화예술산업발전법이 제정돼 등록 의무가 신설됐음을 인지하지 못했다”고 해명했다.

현행법에 따르면 대중문화예술기획업자는 반드시 사업장 소재지 관할 행정기관을 통해 문체부 장관에게 등록해야 한다. 이를 위반해 영업할 경우 2년 이하의 징역 또는 2000만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다.

에스케이재원은 미등록 기획사 운영 논란에 대해 재차 사과했다. 소속사는 입장문을 내고 “지난 9월 발표된 대중문화예술기획업 등록에 대한 12월31일까지의 계도 기간 안내에 따라 필요한 절차를 하나하나 확인하며 차질 없이 진행해 왔고, 대중문화예술산업발전법 제26조 제1항에 따른 기획업 등록을 완료하였으며 2025년 11월27일 등록증을 정식으로 수령했다”고 밝혔다.

최근 연예계에선 미등록 상태로 기획사를 운영한 사실이 잇따라 드러나며 혼란이 일고 있다. 성시경 외에도 가수 겸 뮤지컬 배우 옥주현, 트로트 가수 송가인, 배우 이하늬, 강동원 등 다양한 분야의 연예인이 비슷한 이슈로 논란이 됐다. 이를 인지한 정부는 문체부의 감독 아래 올해 말까지 일제 등록 계도기간을 운영한다. 문체부는 한국콘텐츠진흥원과 함께 상담 창구를 운영해 미등록 기획사를 대상으로 등록 절차와 요건을 안내하고 자발적 등록을 독려하고 있다.

