자동차업계 노조, 연이은 강성 리더 선출…전운 감돈다

전국금속노동조합(금속노조)과 산하 주요 지부가 잇따라 새 집행부 구성을 마무리하면서 완성차 업계에 비상이 걸렸다. 내년 3월 ‘노란봉투법’으로 불리는 개정 노동조합법 시행을 앞두고 강성 성향 지도부가 들어서면서 노조 친화 입법 기조와 맞물린 복합 노사 리스크가 불거질 수 있다는 우려가 커지고 있다.

노란봉투법은 사용자 개념을 넓혀 실질적인 지배·결정권을 가진 원청에도 법적 책임을 지우고 정당한 쟁의행위에 대해 과도한 손해배상 청구를 제한하는 내용을 담고 있다. 하청노조는 일정 요건을 충족할 경우 원청을 상대로 직접 교섭을 요구할 수 있는 길이 열리게 된다. 그동안 협력업체 단위에서 관리되던 임금·근로조건 문제가 원청 단체교섭 테이블로 한꺼번에 옮겨갈 수 있는 구조가 만들어지는 셈이다.

이런 제도 변화의 중심에 선 조직이 금속노조다. 금속노조는 최근 박상만 위원장·황영선 수석부위원장·허원 사무처장을 새 집행부로 선출했다. 현대차·기아·한국GM 현장을 두루 경험한 이들은 원청 책임 강화와 하청 조직화 확대를 전면에 내걸었다. 국내 최대 단일 노조인 현대차지부에서도 이종철 신임 지부장이 선출돼 퇴직금 누진제, 상여금 800%, 주 35시간제 도입 등 사측이 부담스러워 할 요구를 공약으로 제시했다. 한국GM지부 역시 철수설 차단과 고용 보장을 내세우며 시민사회·정치권과의 연대를 강화하는 모습이다.

완성차 업계는 이러한 움직임을 노조 친화 입법과 강경 지도부가 동시에 작동하는 상황으로 받아들이고 있다. 또한 노동계는 “노란봉투법은 헌법상 단체행동권을 현실에서 보장하기 위한 최소한의 장치”라고 강조했다.

경영계는 “원청 책임 확대와 손배 제한이 겹치면 힘의 균형이 노조 쪽으로 기울 수 있다”고 경계했다. 이러한 흐름이 내년 국내 자동차 산업의 경영 환경에 어떤 영향을 끼칠지 주목된다.

한 자동차 업계 관계자는 “노란봉투법 시행 이후 하청노조의 원청 교섭이 본격화되면, 임금뿐 아니라 근무시간·안전·채용 등 전 영역에서 기존 단체협약 틀이 흔들릴 수 있다”며 “노사 협상 난도가 한 단계 높아질 것”이라고 말했다. 또한 “전동화 전환 비용, 글로벌 수요 둔화 등 기존 경영 부담에 더해 노사 갈등 장기화와 생산 차질이 겹칠 수 있다”고 덧붙였다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

