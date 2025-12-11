코스알엑스, 중국 NMPA 위생허가 획득…중국 시장 진출 본격화

사진=코스알엑스

글로벌 더마 코스메틱 브랜드 ‘코스알엑스(COSRX)’가 중국 국가약품감독관리국(NMPA)으로부터 위생허가를 최종 취득했다고 11일 밝혔다.

이번 허가 취득으로 코스알엑스는 중국 시장에서 공식 판매 기반을 마련, 본격적인 온오프라인 시장 공략에 박차를 가할 예정이다.

중국에서 해외 화장품을 정식 유통하기 위해서는 NMPA의 위생허가를 취득해야 하는 필수 절차로 화장품의 성분, 라벨링, 기술 평가, 안전기준 등 까다로운 심사 기준을 거쳐야 한다.

이번 위생허가를 획득한 제품은 코스알엑스의 대표 제품인 더 세라마이드 스킨 베리어 모이스처라이저이다. 이 제품은 민감한 피부도 사용 가능한 보습제로 국내에서도 뛰어난 제품력과 발림성을 인정받으며 뷰티 전문 크리에이터 디렉터파이가 선정한 ‘2025 TOP of TOP’의 ’건성 장벽 크림’으로 당당히 선정됐다.

코스알엑스는 순차적으로 다른 품목들도 위생허가를 획득해 중국 내 현지화 등을 통해 공격적인 마케팅을 진행할 예정이다.

코스알엑스 관계자는 “이번 위생허가 취득을 시작으로 중국 시장의 정식 수출 및 오프라인 진출을 기회로 앞으로도 현지 중국 소비자의 니즈에 발맞춰 K-뷰티의 새로운 웨이브를 끌어낼 것”이라고 말했다.

코스알엑스는 2013년 설립, 전 세계 150여 개 진출해 있는 글로벌 스킨케어 브랜드로 피부 고민 해결을 위한 과학 성분 연구를 바탕으로 효과적인 제품을 선보이고 있다고 밝혔다.

황지혜 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]