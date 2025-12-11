아이오아이×워너원, 아이워너원으로 뭉쳤다…일일 프로젝트 그룹 데뷔 (김희철의 추카추카추)

‘김희철의 추카추카추’에서 아이오아이×워너원이 뭉쳤다. 사진 = 유튜브 채널 ‘추카추카추’

‘김희철의 추카추카추’에서 아이오아이×워너원이 뭉쳤다.

11일 공개되는 ‘김희철의 추카추카추’ 여덟 번째 에피소드는 ‘아이오아이’ 멤버 최유정, 연정과 ‘워너원’ 멤버 윤지성, 배진영이 출연 일일 프로젝트 그룹 ‘아이워너원’을 결성했다.

네 사람은 등장부터 ‘PICK ME’ 무대를 선보이는 등 전직 ‘국프’들 향수를 제대로 자극하는 무대를 준비했다고 전해진다. 이어진 ‘무엇이든 물어보세요’ 토크에서도 아이워너원&워너원 활동 당시의 일탈(?) 비하인드를 공개했다고 알려져 기대를 모은다. 서로서로 폭로와 해명을 오가며 웃음을 자아냈다고.

추억 만발 추억 토크도 잠시, 최유정은 공연 중 예상치 못한 깜짝 이벤트에 눈물까지 흘렸다고 전해져 궁금증을 증폭시킨다. 뿐만 아니라, 녹화장에 과거 사용했던 아이오아이& 워너 원 응원도구를 들고 온 팬들의 모습에 MC 김희철 또한 뭉클해 했다는 후문.

그 시절 추억을 떠올리게 하는 레전드 3세대 아이돌 두 팀의 만남에, 본편이 공개되기도 전부터 이목이 집중되고 있다. 선공개된 네 사람의 ‘소나기’ 무대 릴스는 아이워너원을 향한 팬들의 기대가 얼마나 큰지를 증명하듯 100만 뷰를 훌쩍 뛰어넘는 조회 수를 기록한 바 있다. ‘아이워너원’ 이 준비한 추억 가득 스페셜 무대는, 김희철의 추카추카추 8회를 통해 확인할 수 있다.

한편, ‘김희철의 추카추카추’ 8회는 12월 11일 (목) 오후 6시 공개된다. ‘김희철의 추카추카추’ 는 슈퍼주니어의 우주대스타 김희철이 호스트로 나서, 축하가 필요한 관객들을 초대해 게스트와 함께 특별한 시간을 보내는 유튜브 음악 예능 프로그램이다. 매주 목요일 오후 6시에 에피소드가 공개된다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]