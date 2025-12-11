SPC, 3000억 투입… 충북 음성에 ‘안전 스마트 공장’ 짓는다

SPC그룹이 3000억 원을 투입해 충청북도 음성군에 ‘안전 스마트 신공장’을 조성한다.

AI·자동화 로봇·IoT 센서 등 첨단 기술을 적용해 산업안전 수준을 대폭 끌어올린 차세대 생산거점으로, 완공 시 그룹 내 최대 규모 공장이 될 전망이다. 이번 투자는 경영 쇄신을 위해 출범한 ‘SPC 변화와 혁신 추진단’의 권고를 그룹 사장단 협의체인 ‘SPC커미티’가 수용하면서 추진됐다.

SPC그룹은 11일 충청북도청에서 충청북도·음성군과 ‘안전 스마트 공장 조성을 위한 투자 MOU’를 체결했다. 체결식에는 김영환 충북지사, 조병옥 음성군수, 임호선 더불어민주당 국회의원, 허진수 SPC그룹 부회장, 도세호 SPC그룹 사장 등 관계자들이 참석했다.

SPC가 추진하는 ‘안전 스마트 신공장’은 근로자 안전을 최우선 가치로 두고 설계된 생산시설이다. 공정 곳곳에 AI 기반 예지보전 시스템, 자동화 로봇, 위험 감지 IoT 센서 등을 적용해 작업 환경의 위험요소를 최소화하도록 구성된다. 기존 공장들의 생산량을 신공장으로 분산해 그룹 전체 생산 시스템의 안정성을 높이는 역할도 맡는다.

입지로 선택된 충북 음성군은 국토 중앙에 위치해 수도권과 인접해 있고, SPC가 보유한 생산·물류 인프라와의 연계성이 뛰어난 점이 강점으로 평가됐다. 지방자치단체의 기업 지원 정책도 우호적이어서 최적의 부지로 결정됐다는 설명이다.

SPC그룹은 음성 ‘휴먼스마트밸리’ 내 부지 18만 2866㎡(약 5만 5300평)를 확보해 빵·제과 등 다양한 식품을 생산하는 통합생산센터를 건설한다. 기존 대표 생산시설인 SPL 부지 대비 2.5배 규모로, 완공되면 그룹 최대 공장이 된다.

1000명 안팎의 고용 창출과 지역 업체·자재 활용을 통한 지역경제 활성화도 기대된다. 착공은 2026년, 준공은 2028년을 목표로 하고 있다.

SPC그룹은 이 신공장을 글로벌 제조 혁신 모델인 ‘등대공장(Lighthouse Factory)’으로 등재하는 것을 목표로 삼고 있다. 등대공장은 IoT·AI 등 4차 산업혁명 핵심 기술을 도입해 제조 혁신의 모범이 되는 시설로, 세계경제포럼(WEF)과 글로벌 컨설팅사 맥킨지가 매년 선정한다.

김영환 충북도지사는 “이번 음성 휴먼스마트밸리 투자는 충북이 대한민국 식품산업의 중심지로 도약하고, SPC그룹이 미래 성장전략을 실현하는 핵심기반이 될 것이다. SPC그룹의 새로운 도전이 성공적으로 안착하고 지속적으로 성장해 나갈 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

조병옥 음성군수는 “대내외로 어려운 여건 속에서도 음성군에 대규모 투자 결정을 해주신 데 감사 드린다. 베이커리부터 외식까지, 국내 식품산업을 선도하는 SPC그룹의 혁신에 음성군이 함께 하게 되어 영광이다. 음성군에서 계획한 사업이 원활하게 추진되도록 돕겠다”고 말했다.

임호선 의원은 “충청북도와 음성군의 스마트공장 유치를 환영하며, SPC그룹의 산업단지 입주에 감사를 표한다. 이번 투자가 지역경제 활성화와 일자리 창출, 그리고 SPC의 안전경영 혁신·글로벌 도약을 뒷받침 하길 기대한다”고 말했다.

허진수 SPC그룹 부회장은 “안전 스마트 공장 건립은 SPC그룹의 변화와 혁신, 안전 중심 경영을 실현하기 위한 중요한 전환점이다. 최고 수준의 안전 시스템을 갖춘 공장을 만들어 직원과 고객, 여러 이해 관계자들의 신뢰를 높일 수 있도록 하겠다. 충청북도와 음성군의 환대에 감사 드리며, 지역 사회 발전에 기여하고 함께 성장해 나가겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]