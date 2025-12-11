타이어뱅크, 타이어 응급실 50개소로 운영 확대

타이어뱅크 매장 전경 타이어뱅크 제공

타이어 유통 전문 기업 타이어뱅크가 24시간 타이어 응급실 서비스 매장을 전국 50개 매장으로 확대하기로 했다고 11일 밝혔다.

타이어뱅크가 국내 최초로 운영 중인 타이어 응급실은 2021년 창립 30년을 맞아 소비자 불편을 해소하고자 마련된 서비스다. 타이어 응급실은 24시간 동안 소비자들이 시간 구애 없이 언제라도 타이어 점검, 수리, 교체 등을 제공받는 서비스다.

2021년 첫 서비스 시작 때는 권역별 7개 매장에서 최초로 운영을 시작했다. 이후 이용객의 꾸준한 호평과 소비자들 요구로 매년 지속해서 운영하면서 매장을 확대해왔다. 최근 서울 송파구 장지동에 복정점을 리뉴얼 오픈하며 타이어 응급실 50호점으로 선정하기도 했다.

타이어뱅크 관계자는 “타이어 응급실은 고객들이 시간 구애 없이 24시간 언제나 타이어 관련 서비스를 받을 수 있도록 지원하기 위해 도입한 정책”이라며 “앞으로도 고객들의 편의 증대를 위해 타이어 응급실 서비스 매장을 지속적으로 확대할 예정”이라고 밝혔다.

타이어뱅크가 운영하는 24시간 타이어 응급실 서비스 제공 매장은 홈페이지를 통해 확인 가능하다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

