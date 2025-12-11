‘미스터트롯3’ 추혁진, 겨울밤 감성 폭발…우수상 수상과 함께 근황 공개

가수 추혁진이 겨울밤의 감성을 담은 모습을 공개했다. 사진 = 추혁진 SNS 계정

가수 추혁진이 겨울밤의 감성을 담은 모습을 공개했다.

추혁진은 지난 10일 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 조명이 반짝이는 밤의 가로수길을 배경으로 카메라를 자연스럽게 응시하고 있으며, 블랙 턱시도 슈트를 갖춰 입어 클래식한 매력을 발산했다. 살짝 드러낸 자연스러운 가르마 헤어스타일은 부드러운 분위기를 더하며 시선을 사로잡았다.

앞서 추혁진은 같은 날 그랜드 하얏트 서울호텔 그랜드볼룸에서 열린 제33회 ‘대한민국문화연예대상’ 시상식에서 성인가요 부문 우수상을 수상했다. 트롯 가수로서의 존재감과 인기를 다시 한 번 입증한 순간이었다.

사진을 본 팬들은 “수상 진심으로 축하드립니다”, “너무 멋져요”, “앞으로도 계속 응원합니다” 등 뜨거운 반응을 보냈다.

한편 추혁진은 보이그룹 에이션으로 데뷔한 후 ‘미스터트롯2’를 통해 트롯 가수로 자리매김했다. 이어 ‘미스터트롯3’에서도 뛰어난 가창력과 따뜻한 감성으로 큰 사랑을 받으며 최종 7위를 기록했다. 현재는 ‘미스터트롯3’ 전국 투어 콘서트를 통해 팬들과 활발히 소통하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

