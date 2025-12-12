임시완표 감성 플레이리스트…첫 솔로 앨범 리릭 비디오 공개 화제

SM엔터테인먼트 산하 뮤직 레이블 SMArt(스마트)의 첫 아티스트 임시완이 첫 솔로 앨범 리릭 비디오를 공개해 화제다.

임시완은 10일 오후 6시 유튜브 SMArt 채널을 통해 첫 번째 미니앨범 ‘The Reason’(더 리즌)의 리릭 비디오를 오픈, 동명의 타이틀곡을 비롯해 ‘나의 사랑이여 (Dear My Love)’, ‘단둘이 (Two Of Us)’, ‘Where I Need To Be’(웨어 아이 니드 투 비), ‘조각 (Pieces)’까지 앨범에 수록된 전곡을 가사와 함께 감상할 수 있어 좋은 반응을 얻고 있다.

특히 이번 영상에는 한적한 카페에서 일기를 쓰고, 노래를 듣고, 책을 읽으며 자신만의 시간을 보내는 임시완의 편안한 모습이 감각적인 영상미로 담겨 있어, 앨범이 지닌 따뜻하고 섬세한 감성을 한층 배가시키고 있다.

지난 5일 발매된 임시완 첫 솔로 앨범 ‘The Reason’은 동명의 타이틀곡을 포함해 총 5곡으로 구성되어 그동안 공개된 적 없던 임시완의 음악 취향을 만끽할 수 있으며, 타이틀곡 ‘The Reason’은 나의 모든 이유는 바로 너라는 달콤한 메시지에 다이내믹한 악기 편곡이 더해져 듣는 이로 하여금 로맨틱 영화의 한 장면을 연상케 하는 미디엄 템포의 팝 곡이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]