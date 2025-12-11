국가유산청, ‘상주 흥암서원’ 국가지정문화유산 사적 지정

흥암서원 전경. 국가유산청 제공

국가유산청은 경상북도 상주시에 위치한 상주 흥암서원을 국가지정문화유산 사적으로 지정했다고 11일 밝혔다.

상주 흥암서원은 조선 후기 남인의 중심지인 영남지역에 건립된 대표적인 서인 노론계 서원으로, 동춘당 송준길(1606~1672년)을 제향하는 서원이다. 1702년 창건돼 1705년에 사액을 받았으며, 1762년에 현 위치로 이건됐다. 서원철폐령에도 훼철되지 않은 전국 47개소 사액서원 중 하나로 가치가 있다.

송준길은 이이에서 김장생으로 이어진 기호학파의 맥을 이은 산림학자로, 송시열과 함께 서인 노론계의 정신적 지주로서 영향력을 행사했다. 상주 출신인 우복 정경세의 사위가 된 후 약 10년간 상주에 거주하면서 이 지역 인사들과 돈독한 관계를 맺었는데, 송준길이 사후에 상주 흥암서원에 제향될 수 있었던 것은 집권세력인 서인 노론의 후원뿐 아니라 상주와의 연고도 중요하게 작용한 것으로, 조선후기 정치사에서 매우 독특한 사례다.

서원의 건물 배치와 평면은 기호학파와 영남학파 서원을 절충한 것으로 볼 수 있다. 전면에 강학공간, 그 뒤편으로 제향공간이 설치됐으며, 강학공간에는 강당이 전면에, 그 뒤로는 동·서재가 배치됐다. 이는 서인 노론계의 기호학파 계열 서원에서 흔히 나타나는 형식이다.

상주 흥암서원의 사당인 흥암사에는 1705년(숙종 31년)에 숙종에게 하사받은 을유지월 일 선액(乙酉至月 日 宣額)이라고 적힌 흥암사 현판과 1716년 숙종이 친히 쓴 해서체 글씨로서 어필(御筆)이 적힌 흥암서원 현판이 같이 걸려 있다.

강당인 진수당은 정면 5칸, 측면 3칸의 큰 규모로 건립됐는데, 영남학파의 형식을 취해 대청 앞면이 개방되어 있고 뒷면은 창호로 구성됐다. 또한 흥암서원의 대문인 하반청은 동·서재에 거주하는 원생보다 낮은 계층의 원생이 거처하는 건물로, 다른 서원에서는 찾아보기 드문 사례이다.

상주 흥암서원은 조선 후기 영남지역 서인 노론 세력의 분포와 서원의 인적 구성, 운영, 사회·경제적인 기반 등을 살펴볼 수 있는 자료가 풍부하고, 해마다 봄과 가을에 지내는 제향인 춘추향사가 지금까지 이어져 오는 등 서원의 역사적·인물적·건축적·학술적 가치를 현재까지도 잘 유지하고 있다.

