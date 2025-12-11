‘하트시그널3’ 서민재, 끝내 홀로 출산…“힘내보자 우리 둘이”

‘하트시그널3’ 출연자 서민재가 홀로 아이를 출산했다. 사진 = 서민재 SNS 계정

‘하트시그널3’ 출연자 서민재가 홀로 아이를 출산했다.

서민재는 10일 자신의 SNS에 “축하해주셔서 정말 감사합니다.. 얘가 좀 커서 말귀 알아듣게 되면 보내주신 따뜻한 말들 꼭 전할게요..!”라는 글과 함께 사진을 게재했다.

이어 “아직은 원숭이 같기도 하고 찐빵 같기도 하고..”라며 “힘내봐 우리 둘이♥”라며 각오를 밝혔다.

공개된 사진에는 갓 태어난 신생아의 모습이 담겨 있으며, 서민재가 홀로 출산한 아이로 보인다.

한편 서민재는 지난 5월 전 남자친구 A씨의 아이를 임신했다고 밝히며, 임신 소식을 전한 이후 A씨가 자신을 피하고 있다고 주장해 논란이 일었다. 이후 SNS를 통해 공개 저격글을 올리며 폭로를 이어갔고, A씨 측은 “잠적한 사실이 없다”고 반박하며 서민재를 스토킹처벌법 위반, 정보통신망법 위반(명예훼손), 감금, 폭행 등으로 고소했다.

이에 서민재는 관련 게시글을 모두 지웠고, 지난달 “친부의 잠적 및 차단 상태는 여전하며, 저는 일체 다른 요구 없이 소통만 간절히 요청하는데도 무시당하고 있는 을의 입장이라 상대의 불법 추정 행위에 대해서는 함구하고 법적 대응도 연기하고 있다”며 “아기 친부로서 인간으로서 해야 할 어떠한 단 하나의 행동과 도리조차 안 하고 두 생명을 고통에 몰아넣는 행위에 대해서는 누구든 반드시 다 돌려받을 거라 전 믿어 의심치 않는다”고 심경을 전했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]