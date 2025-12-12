‘솔로지옥4’ 박해린, 라이징스타상 품었다

배우 박해린이 제33회 2025 대한민국 문화연예대상에서 드라마 배우 부문 라이징 스타상을 수상했다.

박해린은 10일 그랜드하얏트서울 그랜드 볼룸에서 열린 제33회 2025 대한민국문화연예대상 시상식에서 라이징스타상을 수상하며 영예로운 순간을 맞았다.

수상 소감에서 그는 “라이징스타 후보로 선정된 것만으로도 큰 영광이었는데,이렇게 뜻깊은 상까지 받게 되어 더없이 기쁘고 감사한 마음입니다. 늘 저를 예쁘고 아름답게 만들어주시는 헤어 선생님, 메이크업 선생님, 스타일리스트 실장님께 깊이 감사드리며, 저의 곁에서 항상 든든한 지원군이 되어 주시는 소속사 WNY 대표님과 실장님, 저를 사랑으로 키워주신 부모님께도 진심 어린 감사의말씀을 드리고 싶습니다”라고 전했다.

"아울러 저의 모든 순간을 응원해 주시는 대중 여러분께 진심으로 감사드립니다. 여러분의 따뜻한 응원이 큰 힘이 됩니다. 앞으로도 더 좋은 영향력을 전할 수있는 맑고 깊은 배우로 꾸준히 성장하겠습니다. 진심으로 감사드리며, 늘 사랑합니다”라며 따뜻한 마음을 전해 현장을 감동케 했다.

라이징스타상은 다양한 분야에서 두각을 드러내며 활약하는 아티스트에게 주어지는 상이다. 박해린은 데뷔작 영화 ‘타로’를 통해 지난해 칸국제시리즈 경쟁 부문에 진출하며 큰 화제를 모았으며, 이후 드라마 ‘실버벨이 울리면’은 물론 최근에는한일 합작 영화 ‘유령의 집’의 주연으로 캐스팅되어 촬영을 마치고 크랭크업 소식을 전한 바 있다.

최근 그녀가 출연한 영화 ‘타로’가 글로벌 OTT 넷플릭스를 통해 공개되며 역주행 신화를 기록, 4일 연속 영화 부문 1위를 차지하는 기염을 토했다.본업인 배우로서의 활약은 물론 예능에서 MC로 존재감을 드러냈고, 다양한 브랜드의 광고 모델 활동까지 이어가며 다방면에서 영향력을 확장하고 있다. 이러한 활약 속에서 박해린은 이번 수상을 통해 ‘주목받는 라이징스타’임을 확실히 입증했다.

글로벌 팬덤을 보유한 박해린은 국내 브랜드의 가치를 국제 무대에 효과적으로 전달할 수 있는 인물로 인정받아, 한국무역협회가 주최하는 코리아그랜드소싱페어의 홍보대사로 임명되었다. 이를 통해 K-컬처와 K-뷰티를 비롯한 국내 브랜드를 전 세계에 알리는 역할을 수행하며 글로벌 시장과의 연결고리를 더욱 확장할 것으로 기대된다.

한편 박해린이 주연을 맡은 한일 합작 영화 ‘유령의 집’은 내년 한국과 일본에서 개봉될 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]