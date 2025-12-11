SF9 영빈, ‘은밀하게 위대하게:THE LAST’로 뮤지컬 첫 도전

SF9 영빈이 뮤지컬 ‘은밀하게 위대하게:THE LAST’에 합류한다.

뮤지컬 ‘은밀하게 위대하게:THE LAST’는 북한 남파 특수공작 5446 부대의 엘리트 요원들이 조국 통일이라는 원대한 사명을 안고 남한의 달동네에 잠입, 각각 동네 바보, 가수 지망생, 고등학생으로 위장해 살아가며 벌어지는 이야기를 그리는 작품이다. 특히 2016년 초연 이후 10주년 기념 공연으로 돌아와 더욱 웅장해진 스케일을 예고한다.

극 중 영빈은 리해랑 역을 맡았다. 리해랑은 공화국 최고위층 간부의 아들이지만, 남한에서는 신분을 감춘 채 락커 지망생으로 살아가는 인물이다. 영빈은 이러한 리해랑의 다채로운 면모를 생동감 있게 그려낼 예정이다.

영빈은 이번 작품으로 첫 뮤지컬 도전에 나선다. 다수의 웹드라마에서 안정적인 연기력을 선보이고 SF9 멤버로서 음악적 역량을 입증해 온 그는 그동안 쌓아온 내공을 바탕으로 뮤지컬 무대에서도 완성도 높은 연기와 퍼포먼스를 보여줄 것으로 기대를 모은다. 음악, 드라마에 이어 뮤지컬까지 활동 영역을 확장한 영빈이 이번 작품에서는 또 어떤 새로운 매력을 보여줄지 귀추가 주목된다.

영빈이 출연하는 뮤지컬 ‘은밀하게 위대하게:THE LAST’는 내년 1월 30일부터 4월 26일까지 NOL 씨어터 대학로 우리카드홀에서 공연된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

