‘트롯 왕자’ 추혁진, ‘대한민국문화연예대상’서 우수상…대세 입증

‘미스터트롯3’ Top7 출신 가수 추혁진이 ‘대한민국문화연예대상’에서 우수상을 수상했다.

추혁진은 지난 10일 그랜드 하얏트 서울호텔 그랜드볼룸에서 열린 제33회 ‘대한민국문화연예대상’ 시상식에서 성인가요 부문 우수상을 수상하는 영광을 누렸다. 트롯 대세로의 뜨거운 인기를 증명하며 앞으로의 활약을 기대하게 했다.

이번 시상식에서는 영화, 드라마, 가요, K-POP, 뮤지컬 등 국내외 예술 분야 5개의 대상, 20개 부문상 및 각 분야에 10개 부문상 등 총 70명에게 시상이 이뤄졌다.

보이그룹 에이션으로 데뷔한 추혁진은 ‘미스터트롯2’를 통해 트롯 가수로 이름을 알렸다. 이어 출연한 '미스터트롯3'에서 뛰어난 가창력과 따뜻한 감성으로 많은 팬들의 사랑을 받으며 최종 7위를 차지했다.

현재는 ‘미스터트롯3’ 전국투어 콘서트를 통해 전국의 팬들과 만나며 활발한 활동을 펼치고 있다.

‘대한민국문화연예대상’은 부산국제영화제, 대종상영화제, 청룡영화제와 함께 한국을 대표하는 4대 시상식으로, 국내 문화발전을 위해 헌신해 온 공로자들에게 감사와 축하를 전하는 자리다.

