YG플러스, 트레저 2026 시즌그리팅 예판 시작

트레저가 2026년 시즌그리팅(새해 굿즈 세트)으로 팬들에게 특별한 연말을 선물한다.

YG플러스는 9인조 그룹 트레저의 시즌그리팅 오프스테이지 : 소프트 데이즈(Offstage : Soft Days) 예약 판매를 11일 시작했다.

이번 트레저의 2026년 시즌그리팅 MD는 포근하고 여유로운 겨울 감성을 담아냈다. 콘셉트에 맞춰 하루의 시작과 마무리에 활용하기 좋은 수면안대·잠옷 등 라이프스타일 제품군이 포함됐다.

특히 2025-26 트레저 투어 [플러스 온] 인 서울을 앞두고 진행한 설문조사에서 팬들의 큰 지지를 얻은 룸스프레이가 이번 시즌그리팅 제품으로 출시된다. 팬 의견이 직접 반영된 MD라는 점에서 의미가 크며, 트레저의 따뜻한 감성을 향으로 구현해 소장 가치를 높였다.

또 오프라인 매장에서만 만날 수 있는 단독 상품도 출시된다. theSameE 인사·명동점에서는 단독 구성 제품인 트레저 L-홀더 + 포토카드(멤버 옵션)을 한정 판매한다. 온 오프라인 구매 특전으로는 구매 금액 3만원 당 미공개 셀피 포토카드 10종 중 1종이 랜덤으로 증정된다.

