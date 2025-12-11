‘키스는 괜히해서’ 김무준, 안은진에 담담한 고백…장기용과 본격 삼각 [TV핫스팟]

배우 김무준이 SBS 수목드라마 ‘키스는 괜히 해서!’에서 남사친의 경계를 넘는 직진 고백부터 지혁과의 견제까지 폭풍 전개를 이끌었다.

김무준은 지난 10일 방송된 ‘키스는 괜히 해서!’에서 선우는 무너진 다림(안은진)을 가장 가까운 자리에서 위로하며 묵직한 존재감을 드러냈다. 다림이 홀로 눈물 흘리는 순간 망설임 없이 다가가 안아주는 장면은 선우 특유의 절제된 따뜻함을 극대화하며 깊은 여운을 남겼다.

이어 선우는 오랜 시간 눌러왔던 다림을 향한 마음을 인정하며 고백. “나 너 좋아해. 가족이나 친구 말고… 여자로”라는 짧지만 진정성 있는 고백은 감정선의 절정을 보여주며 선우의 서사가 새로운 국면으로 진입했음을 알렸다. 특히 감정을 자각한 선우는 한층 솔직해졌고, 지혁(장기용)을 향한 견제도 본격화됐다. 다림을 세심하게 챙기는 지혁의 모습에 굳어지는 표정, 숨기지 못한 눈빛의 질투는 선우–다림–지혁의 삼각 구도에 불을 붙이며 극적 긴장감을 높였다.

이처럼 김무준은 따뜻함·절제·고백·질투 등 감정선을 섬세하게 쌓아올리며 ‘온기남 김선우’의 매력을 배가시키고 있다. 20년을 함께한 다림과의 관계가 남사친에서 ‘남자’로 이어질 수 있을지, 그리고 선우·다림·지혁·하영의 감정 구도가 어떻게 변화할지 기대감은 최고조에 달하고 있다.

