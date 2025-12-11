'이강인 벤치' PSG, 슈팅 19개에도 아틀레틱과 0-0 무

사진=AP/뉴시스

이강인이 경기 내내 벤치를 지켰지만 프랑스 파리 PSG는 이렇다 할 찬스를 만들지 못했다. 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그에서 아틀레틱 클루브(스페인)와 승부를 가리지 못했다.

PSG는 11일 오전 스페인 빌바오의 산 마메스 경기장에서 아틀레틱을 상대로 치른 2025~2026 UEFA 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 6차전 원정 경기에서 0-0으로 비겼다. PSG는 승점 13(4승 1무 1패)으로 36개 팀 중 3위에 자리했다.

이강인은 그라운드를 밟지 못했다. 교체 선수 명단에 들었지만, PSG의 답답한 흐름에도 부름을 받지 못했다. 지난 7일 렌과의 프랑스 리그1 15라운드 홈경기(5-0 승)에선 선발 출전해 64분을 뛰고 후반 19분 우스만 뎀벨레와 교체된 바 있다.

루이스 엔리케 PSG 감독은 흐비차 크바라츠헬리아, 세니 마율루, 브래들리 바르콜라로 스리톱, 파비안 루이스, 비티냐, 주앙 네베스로 중원을 구성했지만 결실을 보지 못했다. 경기가 계속 뜻대로 풀리지 않자 루이스 엔리케 PSG 감독은 후반 17분 마율루를 빼고 데지에 두에를 내보내 공격진에 변화를 줬다. 하지만 이마저도 통하지 않아 아쉬움을 삼켰다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

