어차피 임영웅은 매진이겠죠?…오늘(11일) 부산 막콘 티켓 오픈

가수 임영웅이 전국투어의 마지막 지역 티켓 예매를 시작한다.

오늘(11일) 오후 8시 NOL 티켓을 통해 임영웅의 2025 전국투어 콘서트 ‘IM HERO’ 부산 티켓 예매가 오픈된다.

앞서 임영웅의 콘서트 티켓은 오픈과 동시에 빠른 속도로 전석 매진을 기록하며 전 지역 전석 매진 행렬을 이어온 만큼 이번 전국투어 콘서트의 마지막 지역인 부산 역시 다시 한번 양보없는 ‘피켓팅’을 예고된다.

전 지역 전석 매진 행렬로 독보적인 티켓 파워를 증명하고 있는 임영웅은 인천을 시작으로 대구와 서울 2주차 공연까지 성공적으로 마무리하며 하늘빛 축제를 이어가고 있다. 콘서트에서 정규 2집에 담긴 곡들로 신선한 무대를 꾸미는 가하면, 한층 더 깊어진 감성을 전하며 즐거움과 감동 모두 선물하고 있다.

현재 임영웅은 전국투어에 한창이다. 오는 12월 19일부터 21일까지 광주 김대중컨벤션센터에서 콘서트가 열리며, 2026년 1월 2일부터 4일까지 대전, 1월 16일부터 18일까지 서울 고척스카이돔, 2월 6일부터 8일까지 부산에서도 개최된다.

