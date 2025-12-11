‘우주메리미’ 정소민, 흰엔터에 새 둥지…원지안과 한솥밥

배우 정소민이 흰엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다.

11일 흰엔터테인먼트는 "폭넓은 연기 스펙트럼을 통해 독보적 존재감을 보여준 배우 정소민과 함께하게 되어 기쁘다. 앞으로 또 다른 색깔을 새로이 보여줄 정소민을 위해 전폭적인 지원을 아끼지 않을 예정이니 많은 기대와 응원 부탁드린다"며 정소민과의 전속계약 체결 소식을 전했다.

2010년 SBS 드라마 '나쁜남자'로 데뷔한 정소민은 이후 드라마 '장난스런 키스', '우리가 결혼할 수 있을까', '빅맨', '아버지가 이상해', '이번 생은 처음이라', '하늘에서 내리는 일억개의 별', '월간 집', '환혼', '엄마친구아들', '우주메리미'와 영화 '스물', '아빠는 딸', '늑대사냥', '30일' 등 셀 수 없는 작품에서 활약하며 연기 세계를 견고히 구축, 탄탄한 연기 내공을 바탕으로 활약해왔다.

특히 최근 드라마 '우주메리미'에서 똑 부러지고 사랑스러운 생계형 디자이너 '유메리'로 분해 입체적인 면모를 섬세하게 묘사하며 공감을 이끌었다.

한편, 정소민이 새 둥지를 튼 흰엔터테인먼트는 배우 원지안, 유선호, 한해인, 최서은이 소속되어 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

