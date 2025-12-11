[TV핫스팟] 장기용♥안은진, 도파민 터지는 키스 엔딩…최고 시청률 7.5%

키스는 괜히 해서! 방송화면. SBS 제공

장기용이 안은진에 직진 키스를 하며 안방극장을 설렘으로 가득 채웠다.

지난 10일 방송된 SBS 수목드라마 ‘키스는 괜히 해서!’ 9회에서는 고다림(안은진 분)의 모든 비밀(유부녀도 애엄마도 아니라는 것)을 알게 된 공지혁(장기용 분)이 고민 끝에 그녀를 향한 직진 로맨스를 시작하는 모습이 그려졌다.

앞서 공지혁은 유하영(우다비 분)과의 약혼식을 앞두고 고다림의 비밀을 알게 됐다. 고다림은 김선우(김무준 분)의 아내도, 애엄마도 아니었다. 혼란스러웠지만 공지혁은 어머니 김인애(남기애 분) 생각에 약혼식장에 들어섰다. 그러나 약혼식 도중 김인애가 쓰러졌다. 놀란 공지혁은 다급하게 김인애를 챙겼다. 사실 아들이 사랑하는 사람과 행복하길 바라는 김인애가 쓰러진 척 연기를 한 것이었다.

다음날 복잡한 마음을 안고 출근한 공지혁은 고다림을 보고 더욱 혼란스러워졌다. 공지혁의 불편한 심기가 어머니의 건강과 약혼식 연기 때문이라고 생각한 고다림은 혼자 걱정에 사로잡혔다. 그때 유하영이 등장했다. 공지혁이 유하영의 입을 막으려는 제스처를 목격한 고다림은 두 사람이 키스를 하려는 것이라고 오해했다. 그 순간 고다림의 심장은 쿵 떨어지는 것처럼 아팠다.

그러던 중 공지혁은 고다림에게 ‘진정성’을 이야기하며 계속 태클을 걸었다. 스스로 털어놓을 기회를 준 것이지만, 고다림은 알아채지 못했다. 결국 공지혁은 고다림에게 직접적으로 “당신 누굽니까? 김선우의 아내가 맞습니까?”라고 물었다. 놀란 고다림은 “정말 죄송합니다”라고 고개 숙였다. 하지만 그동안 애끓는 속앓이를 해온 공지혁 입장에서, 그녀에 대한 서운함과 속상함은 쉽게 가시지 않았다.

그날 밤 고다림은 공지혁을 찾아갔다. 비를 맞으며 기다리는 고다림 앞에 선 공지혁. 결국 고다림은 공지혁에게 자신이 왜 제주도에서 말없이 사라졌는지, 왜 애엄마로 위장취업했는지 등 모든 사실을 털어놨다. 공지혁은 그대로 고다림을 돌려보냈고, 고다림은 김선우 앞에서 “다 끝났다”라며 눈물을 떨궜다.

이에 김선우는 고다림을 향한 자신의 마음을 고백했다. 고백을 받은 고다림도, 고백을 한 김선우도, 고다림을 향한 마음을 쉽게 거둘 수 없는 공지혁도 모두가 힘겨운 밤이었다. 다음날 공지혁은 여전히 어려운 사람을 웃으며 돕는 고다림을 보고, 자신이 처음 고다림에게 반한 순간을 떠올렸다. 이에 공지혁은 고다림과의 외근을 핑계로, 아닌 척하며 자꾸만 그녀에게 다가갔다.

그러던 중 공지혁과 김선우가 함께 인터뷰를 하게 됐다. 고다림을 사이에 둔 두 남자가 유치하면서도 귀여운 신경전을 펼치기도. 이후 공지혁은 김선우가 고다림에게 고백한 것을 알게 됐다. 불안해진 공지혁은 고다림이 김선우에게 갈까 봐 안절부절못했다. 급기야 돌아서려는 고다림을 붙잡고 “가지마. 보내기 싫어”라며 꾹꾹 숨겨왔던 진심을 털어놨다. 그리고 그녀에게 입을 맞췄다.

짜릿한 로맨스를 펼친 이번 방송에 시청자 관심도 뜨거웠다. 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 이날 방송은 전국 6.4%, 수도권 6.3%의 시청률을 기록하며 동 시간대 전 채널 1위를 차지했다. 뿐만 아니라 5주 연속 전 채널 평일 드라마 1위라는 압도적 기록도 이어가게 됐다. 순간 최고 시청률은 7.5%를 기록했다.

또한 채널 경쟁력 주요 지표인 2049 시청률도 1.8%-최고 2.2%까지 치솟으며 수요일 전체 방송 중 1위에 올랐다.

