박보검, 역시 미담 제조기…허성태 “의심 갖고 접근했었는데”

배우 허성태가 박보검의 태도에 깜짝 놀란 사연을 공개했다.

지난 10일 방송된 MBC ‘라디오스타’는 ‘천의 얼굴 내 누군지 아니?’ 특집으로 꾸며져, 게스트로 허성태, 신성록, 정이랑, 김해준이 출연했다.

이날 허성태는 박보검의 실체(?)를 폭로했다. 그는 “나는 사람 의심을 진짜 많이 하고 사람을 잘 안 믿는다. 그래서 박보검에게도 의심을 갖고 접근해 봤다. 어떻게 사람이 완벽할 수 있겠냐”며 말문을 열었다.

이어 “(드라마 굿보이) 대본 리딩 때부터 쭉 지켜봤다. 연기하는 사람은 가식 떠는 걸 다 안다. 근데 박보검은 찐”이라며 “극 중에서 나를 때리는 신을 촬영한 뒤, 얼굴을 때렸다고 고가의 스킨과 로션을 선물해 줬다. 아무도 모를 때 주더라”라고 말했다. 이어 “박보검이 자주 입던 형사 의상이 있는데 지나가는 말로 ‘되게 예쁘다’라고 했더니 생일 때 옷을 선물해 줬다”고 전해 놀라움을 안겼다.

허성태는 박보검 덕분에 더치페이를 실천하게 된 사연도 공개했다. 그는 “촬영장에서는 내가 맏형이니까 몰래 결제했다. 계속 밥을 사니까 박보검이 ‘선배님, 더치페이를 해야 우리가 오래 길게 볼 수 있다’고 하더라. 그 말이 다 맞더라. 내가 너무 체면 차리려고 구시대적 사고로 행동한 거였다”며 “그다음부터는 현장에서 더치페이를 실천하고 있다”고 말했다.

후배의 진심어린 마음도 확인했다. 허성태는 “박보검이 항상 ‘담배 피우지 마라’라고 진심으로 걱정해줘서 올해 초 금연을 한 5개월 했다”고 말했다. 그러나 “영화 개봉과 겹치면서 너무 스트레스 받아 5개월만에 실패했다”고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

