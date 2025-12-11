한국 떠나는 린가드의 작심발언 “잔디 아쉬워…심판, 일부러 분노를 조장한다고 느끼기도”

사진=한국프로축구연맹 제공

“경기장 잔디 컨디션은 반드시 개선돼야 한다.”

“심판이 일부러 분노를 조장한다는 느낌을 받은 경기가 많았다.”

FC서울은 10일 서울월드컵경기장에서 끝난 2025~2026 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 6차전 멜버른 시티(호주)와의 홈경기에서 1-1로 비겼다. 선제골을 넣은 린가드는 이 경기를 마지막으로 한국에서의 여정을 마쳤다. K리그를 떠나는 그는 작심발언을 했다. “잔디, 클럽하우스, 심판 판정이 개선되길 바란다”고 지적했다.

린가드는 “가장 먼저 말하고 싶은 건 경기장 잔디다. 영국이나 유럽 같은 경우 땅 밑에 히팅 시스템이 있어서 눈이 와도 경기와 훈련하는 데 지장이 없다. 한국은 그런 시스템이 없어서 훈련을 제대로 하지 못한 게 있다”며 “클럽하우스를 비롯한 구단 시설도 좀 더 발전해야 한다. 개인적으로 체력적, 기술적인 부분을 떠나서 심리적, 정신적인 부분까지 굉장히 크게 작용한다고 생각한다”고 밝혔다.

심판에 대한 아쉬움도 전했다. 그는 “심판도 발전이 필요하다”며 “나는 심판과 문제가 있는 스타일은 아니지만, 시즌을 치르면서 일부러 분노를 조장한다는 느낌을 받은 경기가 많았다. 감정적으로 경기를 조절하기 힘들 만큼 경기를 운영하는 적도 있어서, 반드시 좋아져야 한다고 생각한다. 잔디, 구단 시설 등은 시간이 지나면 좋아지겠지만, 심판 판정은 반드시 개선돼야 한다”고 목소리를 높였다.

이별의 시간이다. 2024년 처음 한국을 찾은 린가드는 서울 합류만으로 K리그1을 뜨겁게 달궜다. 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 맨체스터 유나이티드, 잉글랜드 축구 국가대표 출신인 만큼 ‘흥행 보증 수표’로 떠올랐다. 2024시즌 리그 26경기 6골 3도움, 2025시즌 리그 34경기 10골 4도움으로 두 시즌 동안 리그 60경기 16골 7도움의 성적을 거뒀다. 특히 올 시즌엔 주장 완장까지 차며 그라운드 안팎에서 동료를 이끌었다.

린가드는 “내 커리어에 있어서 너무나 환상적인 2년이었다. 지난 시즌 굉장히 힘든 시기에 한국에 왔는데, 선수로서 너무나 많이 발전했다고 생각한다. 솔직히 말하자면, 처음 한국에 와서 훈련장을 보고 조금 당황하기도 했는데, 최대한 빨리 적응하기 위해 노력했다”면서 “이 구단에서 만났던 선수들, 코칭스태프들, 팬들과 형성했던 감정적인 부분이 많이 올라와 자연스럽게 눈물이 났다. 2년 동안 너무 행복했기 때문에 울 작정을 하고 왔다”고 말했다.

실제로 이날 린가드는 경기 종료 후 ‘수호신(서울 서포터즈)’ 앞에서 눈물을 훔쳤다. 그는 “지난해 홈 5연패를 당할 때 정말 쉽지 않았다. 개인적으로는 이 어두운 터널을 빠져나갈 수 있다는 믿음이 있었는데, 팬들이 쉽지 않은 상황에서도 너무 멋진 응원을 보내주셨다”고 고마움을 전했다.

이어 “올 시즌 팬들이 보낸 야유도, 서울은 매번 이겨야 하는 팀이기 때문에 화가 날 부분이 분명하다고 생각한다”며 “선수들에게 '수호신은 K리그 최고의 팬이다', '우리는 선수로서 팬들을 위해 뛰어야 하고 어떻게 해서든 이겨야 한다'고 얘기했다. 서울을 응원해 주신 모든 팬분들께 감사하고 사랑한다고 전하고 싶다”고 미소 지었다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

