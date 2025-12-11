사진=김두홍 기자

17년 전 중국 베이징 하늘에 “하늘을 들어 올렸습니다”라는 외침이 울려 퍼졌다. 한국 역도 레전드 장미란이 금메달을 획득하는 순간이었다. 장미란이 플랫폼 위에서 두 손 모아 기도할 때 묵묵히 뒤에서 그를 간절하게 지지하고 응원하는 이가 있었다. 시간이 흘러 2024년 프랑스 파리 하늘에 또 한 번 함성이 터져 나왔다. 한국 역도의 미래 박혜정이 은메달을 목에 걸고 환호했다. 이때도 뒤에서 두 손 모아 간절히 지켜보는 이가 있었다. 한국 여자 역도 레전드를 둘이나 탄생시킨 최종근 고양시청 역도팀 감독 겸 대한역도연맹 부회장이다.

한 평생 역도 외길만 걸어온 인생. 고양시청의 손을 맞잡고 걸어온 30년을 두고 최 감독은 “전혀 아깝지 않다”고 단호하게 말했다. 최 감독은 1996년 고양시청 역도팀에 입단해 8년간 태극마크를 가슴에 달고 활약했다. 아시안게임(AG), 세계역도선수권 등 많은 대회서 바벨을 번쩍 들어 올리고 메달을 목에 걸었다. 일찌감치 선수 생활에 마침표를 찍었지만, 고양시청과의 동행은 이어졌다.

2003년부턴 지도자로 변모했다. 선수 시절 붙은 ‘연습 벌레’의 성실함은 지도력에서도 그대로 드러났다. 최성용 현 대한역도연맹 회장과 함께 ‘한국 역도 레전드’ 장미란을 키웠다. 2008년 베이징 올림픽에서 한국 여자 선수 최초 역도 금메달(75kg 이상급)을 만들어냈다. 끝이 아니다. 2028 LA 올림픽을 바라보고 있는 박혜정을 지도하고 있다. 숱한 스타들을 배출해냈지만, 최 감독 꿈엔 멈춤 버튼이 없다. 자신이 이루지 못한 ‘한국 남자 선수의 올림픽 메달 획득’을 위해 오늘도 부지런히 움직인다.

◆핸디캡이지만, 핸디캡이 아닌

오른손 검지가 한 마디가량 짧고 굽혀지지 않는다. 양손으로 바벨을 움켜쥐고 짧은 시간 순간적인 폭발력을 내야 하는 역도 특성상 치명적인 핸디캡이다. 하지만 최 감독은 고개를 저으며 웃었다. “제 손을 보시면 알겠지만 엄청 크다”며 “다행히 부모님께서 손을 크게 만들어주셨다”고 말했다.

초등학교 3학년 때 농사를 짓는 부모를 돕다 탈곡기에 오른손 검지가 빨려 들어갔다. 일부분이 절단됐고 신경은 마비됐다. 하필이면 이후 두 번이나 더 다쳤다. 바벨을 잘 못 떨어뜨려 찧고, 문짝에 끼었던 손가락도 검지였다. 더군다나 현역 시절 최 감독은 인상(한 동작으로 바벨을 머리 위로 한번에 드는) 선수였다. 바벨 자체를 넓게 잡아야 하는 특성상 그립이 더 중요하다.

핸디캡이라고 생각하지 않았다. 최 감독의 마인드를 엿볼 수 있는 대목이다. 부모님이 물려주신 큰 손을 믿는 긍정의 힘과 함께, 남들 보다 두 배, 세배는 더 훈련하는 성실함으로 똘똘 뭉쳤다. 스트랩 대신 맨손으로 훈련하며 자신만의 힘을 키워갔다. 그는 “검지가 굽혀지지 않아도 바벨을 안정적으로 쥘 수 있었고, 기록 향상에 지장이 없었다”며 “무엇보다 포기라는 단어를 싫어했다. 운동하면서 가장 싫어했던 말이 ‘그 정도면 충분하다’였고, 그 마음이 계속 나를 움직였다”고 설명했다.

결국 세계 무대에서 바벨을 번쩍 들어 올렸다. 1997년 세계선수권에서 은메달 두 개를 목에 걸었다. 남자 99kg급 인상에서 177.5㎏, 합계 387.5㎏을 들며 자신이 세운 종전 한국 신기록을 각각 2.5kg씩 경신했다. 방콕으로 무대를 옮겨 또 한번 자신을 뛰어넘었다. 1998년 방콕 AG 남자 105㎏급 경기에서 합계 405.0㎏(인상 185㎏, 용상 220㎏)을 들어 동메달을 품에 안았다.

당당히 메달을 수집하는 사이, 사실 여러 악재가 찾아왔다. 최 감독은 “세계선수권에서 은메달 2개를 따고 분위기가 아주 좋았다. AG에서 당연히 금메달을 노려야 한다는 기대도 있었다. 하지만 대회 3달 전 맹장이 터져 복막염으로 진행됐다. 체중 조절이 어려운 가운데, 체급도 99㎏에서 105㎏까지 올려야 하는 상황이었다. 여러모로 불리했다”면서도 “다행히 내 기록을 경신하며 동메달을 땄다. 절대 포기하지 않았던 집념이 만든 결과”라고 미소 지었다.

남들보다 더 악착같이 보낸 시간 ‘모든 걸 쏟아부었다’ 느꼈을 때 마침표를 찍었다. 최 감독은 다소 이른 2003년에 선수 생활을 정리했다. 그는 “1위를 지키기 위해서 고통과 압박을 견뎌야 했다. 기록을 1㎏ 올리는 데에도 다른 사람보다 몇 배의 시간을 쏟았다”며 “나 자신에게 솔직하고 싶었다. 국내에서 1위를 놓고 다투며 운동하고 싶지 않다는 생각이었고, 무릎 부상도 있었다. 더 높은 목표가 보이지 않는다고 판단한 순간 깔끔하게 그만뒀다”고 설명했다.

◆투스타를 넘어

선수 은퇴 후 고양시청에서 지도자로 새출발했다. 4년 뒤 한국 역도, 체육계에 굵직한 이정표를 세울 장미란을 만났다. 장미란은 2007년 고양시청 직장운동경기부에 입단, 첫해 세계역도선수권(태국 치앙마이)에서 3관왕에 오르며 세계 정상에 올랐다. 2008년 베이징 올림픽에선 합계 326㎏을 들어 올려 금메달과 함께 세계 신기록을 세웠다.

최 감독은 “내가 이루지 못했던 목표를 후배 선수들이 이루는 모습을 보고 싶었다. 이것이 나의 가장 큰 동기”라며 “그러던 중 장미란 선수를 만나게 됐고, 세계선수권과 올림픽 금메달까지 함께할 수 있었다. 이 경험은 나에게도 선수 시절과 전혀 다른 방식의 감동을 줬다”고 뿌듯함을 전했다. 이어 “진정한 연습벌레였다. 정말 운동에만 몰입한 선수였다”며 “몸이 아무리 힘들어도 표정 하나 흐트러지지 않고 묵묵히 본인의 길을 걸었다. 지도자 입장에서 가장 고마운 스타일의 선수”라고 부연했다.

장미란을 따라 걷는다. 박혜정은 장미란이 베이징 올림픽에서 메달을 따는 모습을 보고 안산시 체육관으로 찾아가 역도를 하고 싶다고 외쳤다. 여고부를 제패한 뒤 2023년 고양시청에 입단했다. 최 감독은 “우리도 박혜정 선수를 원했고, 본인도 입단을 희망했다”며 “여러 면에서 장미란 선수와 닮은 면이 많다. 성실함부터 목표의식, 자기관리까지 정말 성실하다. 여기에 재치도 겸비했다. 성장 가능성이 큰 선수”라고 칭찬했다.

고양시청은 현재 경기도 고양시 덕양구 ‘장미란 체육관’에 자리 잡고 있다. 최 감독은 “당시 훈련장이 부족한 상황이었다. 이야기를 들으신 강현석 전 고양시장님께서 2008년 베이징 올림픽 후 건립을 승인해주셨다. 덕분에 국내 최초의 역도 전용 체육관이 탄생하게 됐다. 한국 역도 인프라 면에서 중요한 전환점이었다”며 “쉬운 일은 아니겠지만, 박혜정 선수의 이름을 단 체육관도 생기면 정말 기쁠 것 같다. 그럴 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 미소 지었다.

◆포기는 없다

선수보다 더 훈련장을 많이 찾는다. 개근상을 받아야 할 수준이다. 전날 늦게까지 약속이 있더라도, 선수 훈련이 없더라도 훈련장에 꼬박꼬박 출석한다. 항상 단정한 복장으로 나타난다. 아무리 급해도 모자 한 번 쓴 적 없다. 이게 최 감독이 역도를 대하는 예의이자, 선수를 가르치는 자세다.

최 감독의 철학은 ‘포기는 없다’다. 그의 인생과도 맞닿아 있는 말이다. 팀을 지키는 30년 동안 우여곡절이 많았다. 갖은 풍파에 휘말렸다. 또 타팀 감독 제의를 받는 등 유혹도 많았다. 하지만 여전히 굳건하게 팀을 지키고 있다. “어떤 상황에서도 끝까지 포기하지 않는 것이 운동선수의 기본이라고 생각한다”는 그는 “여러 제안도 있었고, 팀 사정상 국군체육부대 감독에 공모한 적도 있었다. 최종 면접날 스스로 발걸음을 돌렸다. 생각해보니 떠나고 싶지 않은 마음이 더 커 돌아왔다”고 설명했다.

고양시청은 생활 체육을 위해서도 헌신하고 있다. 2010년대부터 일반인 대상 역도 교실을 운영하고 있다. 최 감독은 “역도를 알리고 싶어 무료로 시작하게 됐다”며 “처음엔 동호인이 몇 없었지만 점차 참여자가 늘면서 책임감과 뿌듯함을 배로 느꼈다. 역도를 통해 건강해졌다는 감사 인사를 받을 때면 더 큰 보람을 느꼈다. 앞으로도 추진할 예정”이라고 목소리를 높였다.

24시간이 부족하다. 선수 육성에 힘을 모두 쏟은 뒤에도 할 일이 남아있다. 동호인을 위한 역도 코치 외에도 대한역도연맹 부회장 등 역할이 많다. 2020년엔 역도를 통해 이뤄낸 성과와 헌신을 인정받아 문화체육관광부로부터 정부 체육 훈장 ‘맹호장’을 받기도 했다. 최 감독은 “연맹 부회장은 시간을 크게 뺏긴다고 생각하지 않는다. 역도 발전을 위한 일이기에 꼼꼼히 챙기고 있다”며 “연맹은 선수를 위한 조직이어야 한다. 행정부터 시스템, 국제대회 대응 등 어떤 부분이든 늘 더 나은 환경을 발전해야 한다. 선수들이 운동에만 집중할 수 있는 구조를 만들고 싶다”고 힘줘 말했다.

