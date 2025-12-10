최유화, 깜짝 결혼+임신 동시 발표…“비공개식 이후 소중한 생명 찾아와”

사진= 최유화 SNS

배우 최유화가 결혼과 임신 소식을 동시에 전하며 근황을 공유했다.

최유화는 10일 자신의 SNS를 통해 “어느덧 올해가 다 가려고 한다”며 “올해가 가기 전에 저의 지극히 개인적인 좋은 소식을 전하려고 한다. 제가 올해 초에 사랑하는 사람과 비공개로 결혼식을 올렸다”고 조용히 진행한 결혼 소식을 직접 밝혔다.

이어 그는 “제 일과 전혀 상관없는 비연예인이다. 배우로서 가장 기분 좋은 소식은 좋은 작품 소식을 알릴 때라고 생각해서 작품에 들어가게 되면 조용히 함께 알리면 좋겠다고 생각했었는데 작품을 기다리는 중에 소중한 생명이 먼저 찾아왔다”고 말하며 임신 사실도 함께 공개한 이유를 설명했다.

입덧으로 어려운 시기를 보냈다는 그는 “제 인생에서 결혼하게 된다면 아기도 있었으면 좋겠다고 막연히 생각했었는데, 요즘은 신기하고 감사한 마음뿐”이라고 털어놨다. 이어 “저의 활동 소식을 궁금해하며 기다려 주셨을 분들께 빨리 알리고 싶었지만, 지독한 입덧의 시간을 견디고 이제야 안정기에 들어선 것 같아 조심스럽게 소식을 전하게 됐다”고 밝혔다.

또 그는 결혼식 규모를 최소화했음을 전하며 “결혼식도 청첩장의 범위를 최소화하여(혹시나 부담스러우실까 봐) 좋아하고 감사한 많은 분을 초대하지 못했는데, 임신 소식까지 전해지니 실제로 제 ‘푸 같은 모습’을 보시고 놀라 제 친구들을 통해 연락이 오기도 하더라”고 너스레를 보였다.

끝으로 “너무 늦게 소식을 전하게 되어 죄송한 마음”이라며 “엄마가 되어 더 폭넓은 연기로 찾아뵐 수 있도록 노력하겠다. 올 해 남은 한 달 에너지 있고 따뜻하게 보내시고, 감기 조심하세요”라고 감사 인사를 남겼다.

한편 최유화는 2010년 KBS 드라마 스페셜 ‘위대한 계춘빈’으로 데뷔해 ‘마이 프린세스’, ‘청춘시대2’, ‘슈츠’, ‘라이프’, ‘미스터 기간제’, ‘달이 뜨는 강’ 등 다양한 작품에 출연하며 연기 활동을 이어왔다.

