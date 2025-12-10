‘활동 중단’ 박봄, 얼굴 가린 채 눈만 공개

사진= 박봄 SNS

그룹 2NE1 출신 가수 박봄이 근황을 공개했다.

박봄은 10일 자신의 소셜미디어에 “박봄♥ in 예쁜후드”라는 글과 함께 사진을 게시했다. 공개된 이미지에서 그는 그레이 후드티를 깊게 눌러쓴 채 입과 턱까지 가리고 있어 눈만 드러난 모습이다.

후드 사이로 보이는 또렷한 눈매와 풍성한 속눈썹이 돋보인다.

한편 박봄은 최근 건강 문제로 활동을 중단한 상태다. 소속사 디네이션엔터테인먼트는 “현재 박봄은 정서적으로 매우 불안정한 상태로 소통이 원활하지 않아 회복을 위한 치료와 휴식이 절실히 필요한 상황”이라고 밝힌 바 있다.

앞서 박봄은 지난 10월 전 소속사 YG엔터테인먼트와의 정산 문제를 둘러싼 글과 고소장 이미지를 게재해 논란을 낳았으나, 디네이션 측은 정산 문제는 없으며 고소장도 접수되지 않았다고 설명했다. 이후 박봄은 모든 활동을 중단하고 치료에 전념하고 있다.

박봄은 2009년 2NE1 멤버로 데뷔해 ‘아이 돈트 케어(I Don't Care)’, ‘내가 제일 잘 나가’ 등 수많은 히트곡을 남겼다. 솔로 활동에서도 ‘You And I’, ‘Don't Cry’ 등을 통해 독보적인 음색을 인정받았다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

