NC, 亞쿼터 자리에 日 우완 토다 나츠키 영입… “꾸준히 관찰한 선수, 큰 힘 될 것”

토다 나츠키. 사진=NC다이노스 제공

일본인 우완 투수가 공룡군단에 합류한다.

프로야구 NC는 10일 “아시아쿼터로 투수 토다 나츠키와 총액 13만 달러(계약금 2만 달러, 연봉 10만 달러, 옵션 1만 달러)에 계약했다”고 전했다.

토다는 일본 아이치현 다카하마 출신으로 170㎝, 75㎏의 신체조건을 갖춘 우완 투수다. 직구 최고 150㎞ (평균 145㎞)과 투심, 포크볼, 슬라이더, 커브, 커터를 던진다. 안정된 제구력과 다양한 구종이 장점이다.

2021년 일본프로야구(NPB) 요미우리 자이언츠에 지명받아 프로생활을 시작했다. NPB 3시즌 19경기, 27⅔이닝, 1승 1패 5.53의 평균자책점을 기록했다. 2025시즌에는 NPB 2군 리그인 이스턴리그 요미우리 자이언츠 소속으로 35경기(7선발) 81⅔이닝, 4승 4패, 평균자책점 2.42, 73탈삼진, 14볼넷 등을 남겼다.

임선남 NC 단장은 “토다는 구단이 꾸준히 관찰한 선수다. 선발, 불펜 등 다양한 보직을 소화할 수 있다. 안정된 제구력을 바탕으로 탈삼진 능력을 갖췄다”며 “10월 말 창원에서 한 차례 테스트도 진행했다. 눈으로 직접 토다의 모습을 확인했고 논의를 거쳐 선택하게 됐다. 다양한 역할로 투수진에 큰 힘이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

토다는 “NC에 입단하게 돼 진심으로 감사하고 큰 영광으로 생각한다”며 “새 도전을 시작하게 돼 설렌다. 팀에 도움이 되도록 최선을 다하겠다”는 입단 소감을 전했다.

이어 “KBO경기를 많이 보지는 않았지만, WBC 등 한국 대표팀의 경기를 꾸준히 지켜봤다. 어린 시절에는 NPB에서 활약한 이대호, 오승환 등 한국 선수들의 플레이를 보며 깊은 인상을 받았다”며 “미야자키 교육리그와 스프링캠프를 통해 여러 KBO 팀들과 맞붙은 경험도 있어 KBO리그의 분위기에 대해 어느 정도 알고 있다”고 적응에 대한 자신감을 내비쳤다.

마지막으로 그는 “매 경기 높은 집중력을 유지해 승리를 쌓아가고, NC 우승 도전에 힘을 보태고 싶다. 팀의 구성원으로서 책임감을 갖고 임하겠다”고 목소리를 높였다.

토다는 다가올 미국 애리조나 캠프에서 선수단과 합류할 예정이다.

