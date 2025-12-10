아이온2, 월드 거래소 오픈…크리스마스 이벤트 시작

아이온2 업데이트 진행. 엔씨소프트 제공

엔씨소프트의 신작 MMORPG ‘아이온2’가 월드 거래소 오픈 등 새로운 콘텐츠를 추가하고 크리스마스 이벤트를 시작한다.

엔씨소프트는 10일 아이온2 정기 업데이트를 진행한다고 밝혔다.

개발진은 전날 공식 라이브 방송을 진행하며 월드 거래소, 클래스 케어, 어비스 및 필드 보스 밸런스 조정, 크리스마스 이벤트 등 주요 업데이트 사항을 소개했다.

먼저 업데이트를 통해 전 서버 이용자가 함께 사용하는 월드 거래소가 새롭게 열린다. 월드 거래소는 기존 서버 거래소와 병행해 운영되며, 거래량이 많은 특성에 따라 서버 거래소 대비 2배의 거래 세금이 적용된다. 각 거래소별로 최대 10개까지 물품을 등록할 수 있고, 등록 수수료는 동일하다. 신규 서버 ‘포에타’와 ‘이스할겐’은 기존과 동일하게 단일 거래소만 이용할 수 있다.

전방위 클래스 케어도 순차 진행된다. 이번 업데이트에서는 검성, 수호성, 마도성, 치유성의 공격력 증가 최대치와 피해 증폭 비중이 달라 발생한 불균형을 바로잡는다. 모든 클래스의 그로기 스킬 특화 중 ‘재시전 시간 감소 효과’도 변경된다.

이용자 요구가 높았던 콘텐츠도 개선된다. 어비스 보스는 리스폰 시간이 절반으로 줄고, 어비스의 정예 몬스터는 ‘은 훈장 조각’을 새롭게 드랍한다. 필드 보스는 두 배 빠르게 등장하며 체력도 상향된다. 필드 이벤트와 차원 침공은 플레이 부담을 낮추고 보상을 강화하는 방향으로 조정된다. 성역 콘텐츠는 중간 보스의 아이템 드랍 확률을 높여 보상 효율을 강화한다.

연말 시즌을 맞아 크리스마스 이벤트를 시작한다. 게임에 접속 시 보상을 받는 출석 이벤트 ‘크리스마스 이브 날의 선물’, 키나로 구매 가능한 데바 패스 ‘눈 내리는 아트레이아’, 이벤트 미션 콘텐츠 ‘얼어붙은 지령서’ 및 이벤트 큐브 ‘루돌프의 선물 상자’, 크리스마스 전용 상점 ‘징글벨 페스티벌 상점’ 등이 새롭게 추가된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]