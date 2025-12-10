넷마블문화재단, ‘넷마블&코웨이 나눔 데이’ 성료

2025 넷마블&코웨이 나눔 데이 현장 모습. 넷마블문화재단 제공

넷마블문화재단은 지난 9일 넷마블 사옥에서 ‘2025 넷마블&코웨이 나눔 데이’를 성황리에 종료했다고 10일 밝혔다.

2016년부터 시작된 나눔 데이는 사내 나눔 문화 활성화 및 참여 독려를 위해 전사 임직원들이 참여하는 사회공헌 행사다. 올해 행사는 임직원들이 직접 참여하는 다양한 체험 클래스 운영하고 지역 내 비영리기관 연계 부스 운영을 통해 지역사회 참여를 확대한 것이 특징이다.

행사는 ‘체험 존’, ‘전시 존’, ‘상생 존’, ‘공연 존’ 등 총 4개의 구역으로 분류돼 진행됐다.

먼저 체험 존에서는 임직원 재능나눔 체험부스: 캐리커쳐 그리기, 하바리움 만들기, 넷마블조정선수단 체험부스: 로잉머신 체험하기, 코웨이 블루휠스 체험부스: 휠체어 농구 체험하기, 코웨이 체험부스: 크리스마스 리스 만들기 등의 현장 체험 행사가 진행됐다.

전시 존에서는 넷마블문화재단의 사회공헌 활동 소개를 비롯해 어깨동무문고 소개 및 발간 도서 판매, 코웨이 공익활동 사진전 등이 이뤄졌다.

상생 존에서는 굿윌스토어, 금천장애인종합복지관, 터치포굿, 오티스타 등 총 12개의 지역복지기관 및 사회적 기업이 참가해 의류, 잡화, 업사이클링 제품 등 공익상품을 판매했다. 이 밖에도 공연 존에서 임직원들의 재능나눔으로 구성된 다양한 공연이 펼쳐졌다.

넷마블문화재단은 2025 넷마블&코웨이 나눔 데이의 행사 수익금에 동일한 금액을 매칭하여 지역사회 복지증진을 위해 기부할 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

