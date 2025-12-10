톡스앤필·인사이트 포럼 개최… “미용 트렌드·운영 노하우 공유 및 개원 상담 진행”

톡스앤필이 오는 2026년 1월 4일 서울 반얀트리 호텔에서 ‘톡스앤필 인사이트 포럼’을 개최한다. 이번 포럼은 국내 미용의료 시장의 최신 트렌드와 시술 인사이트를 공유하고, 현직 톡스앤필 의료진의 실제 운영 경험을 들을 수 있도록 기획된 자리다.

톡스앤필은 2012년 론칭 이후 전국 34개 지점을 운영하며 표준화된 진료 시스템과 MSO 기반 운영 지원 체계를 갖춘 국내 대표 뷰티클리닉 브랜드다. 일관된 시술 퀄리티, 고객관리 프로세스, 마케팅 및 교육 시스템을 통해 브랜드 운영 역량을 축적해왔으며, 이러한 경험이 이번 포럼을 통해 의료진에게 직접 공유될 예정이다.

올해 포럼에서는 미용의료 시장의 주요 이슈와 트렌드를 비롯해 효과적인 병원 운영 전략, 고객 관리 방식 등 현장에서 바로 적용 가능한 실무 중심의 내용이 다뤄진다. 특히 빅데이터 전문가 송길영 작가의 특별 강연과 AI 시대 의료 마케팅 흐름을 짚는 세션이 마련돼, 변화하는 의료 소비자 패턴과 디지털 기반 마케팅 방향성을 통합적으로 소개할 예정이다.

이번 포럼에는 주요 파트너사 쇼케이스도 함께 진행된다. VAIM, Merz Aesthetics, Humedix, Dexlivo, Pharma Research 등이 참여해 필러·보툴리눔 톡신, 스킨부스터, 리프팅 장비 등 최신 제품과 임상 기반 활용 정보를 소개한다. 참가자들은 실제 톡스앤필 원장들이 장비 및 시술 솔루션을 적용해 온 경험과 노하우까지 확인할 수 있어, 진료 품질 향상과 병원 경쟁력 강화에 도움이 될 전망이다.

또한 톡스앤필은 오는 12월 14일 코엑스에서 열리는 ‘메디게이트 성공개원 정보 & 학술 컨퍼런스(MSPAC)’에도 부스를 운영한다. MSPAC 톡스앤필 부스 방문자 중 인사이트 포럼에 참가하는 의료진에게는 무료 개원 상담과 현장 혜택이 제공될 예정이다.

톡스앤필 관계자는 “이번 포럼은 미용의료 시장 흐름부터 운영 전략까지 실무 중심으로 구성해, 현장에서 필요한 인사이트를 폭넓게 얻을 수 있는 자리”라며 “현직 의료진은 물론 개원 방향을 고민하는 의료진에게도 의미 있는 시간이 될 것”이라고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]