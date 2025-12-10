부천 주짓수모드, 청소년 국가대표 최다 배출

사진=부천 주짓수모드

2025년 11월 22일부터 23일까지 강원도 태백에서 열린 주짓수 청소년 국가대표 선발전에서 부천을 대표하는 주짓수 전문 도장 ‘주짓수모드’(관장 차규호)가 전국 도장 중 가장 많은 국가대표를 배출했다고 10일 밝혔다.

전 체급에 걸쳐 고른 활약을 보인 주짓수모드는 이번 대회를 통해 부천 주짓수의 위상을 다시 한번 입증했다.

이번 대회에서 주짓수모드는 총 여섯 명의 국가대표를 배출했다. U21 여성부 +70kg 체급에서는 박지영 선수가 1위를 차지해 국가대표로 선발됐으며 U18 여성부 -63kg 체급에서는 황은별 선수가 우승을 차지하며 태극마크를 달게 됐다. U16 남성부 -52kg 체급에 출전한 박조운 선수와 U14 남성부 +69kg 체급의 이수민 선수, 그리고 U14 남성부 -56kg 체급의 황태산 선수 역시 각각 1위를 기록하며 대표로 선발됐다. 이와 함께 U16 여성부 -57kg 체급에 출전한 김서우 선수도 3위에 오르며 국가대표로 선발됐다.

이번 성과로 주짓수모드는 부천 지역 청소년 주짓수 육성의 핵심 거점임을 다시 한번 증명했으며 전국에서도 손꼽히는 유망주 배출 도장으로 자리매김했다.

차규호 관장은 “부천에서 성장한 아이들이 전국무대에서 압도적인 성과를 보여 매우 자랑스럽다”며 “선수들이 꾸준히 흘린 땀과 팀워크가 만든 결과인 만큼 앞으로도 부천 주짓수를 더욱 빛낼 인재들을 키우는 데 최선을 다하겠다”고 말했다. 이어 “국가대표로 선발된 선수들이 국제 무대에서도 당당히 경쟁할 수 있도록 체계적이고 전문적인 훈련 환경을 지속적으로 제공할 것”이라고 밝혔다.

부천 주짓수모드는 기초기술, 체력훈련, 전략훈련 등 세분화된 프로그램을 갖춘 청소년 특화 시스템을 선보이며 여러 차례 전국대회에서 두각을 드러내고 있다고 밝혔다.

황지혜 기자

