웹젠-네이버웹툰, ‘디펜스 게임의 폭군이 되었다’ IP 활용 맞손

웹젠이 웹툰 디펜스 게임의 폭군이 되었다 IP를 활용한 게임을 제작한다. 웹젠 제공

웹젠이 네이버웹툰의 인기작 ‘디펜스 게임의 폭군이 되었다’ IP를 활용해 전략게임을 제작한다.

웹젠은 네이버웹툰과 디펜스 게임의 폭군이 되었다 IP의 게임 서비스를 위한 사용 계약을 체결했다고 10일 밝혔다. 자회사 웹젠크레빅스에서 개발하고 웹젠에서 퍼블리싱할 계획이다.

웹툰 디펜스 게임의 폭군이 되었다는 동명의 소설을 원작으로 하며, 누구도 완결하지 못할 정도로 난이도가 높은 게임을 혼자 완결해 낸 주인공이 게임 속 캐릭터에 빙의 된 후 살아남기 위해 고군분투하는 과정을 그린다.

게임의 주인공이 돼 다양한 임무를 완수하는 과정에서 겪는 처절한 전투와 주인공의 성장, 등장인물 들과의 관계 설정 등을 치밀한 서사와 세밀한 감정 묘사로 그려내 소설과 웹툰 모두 두터운 팬들을 보유하고 있다.

웹젠은 이번 계약으로 해당 웹툰 IP의 게임 제작 및 서비스 권한을 확보했다. 웹젠크레빅스에서 언리얼엔진5에 기반한 타워디펜스와 던전오펜스를 결합한 복합장르의 게임으로 개발 중이다.

도트그래픽 기반의 세련된 2.5D 아트비주얼을 채택해 원작 웹툰의 배경과 캐릭터를 디자인 중이며, 독창적인 기획과 시스템들을 개발과정에서 추가해 기존 작품들과 차별화된 게임성으로 국내외 시장을 공략할 계획이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]