지드래곤X김태호 PD 다시 뭉친다…‘굿데이2’ 제작 확정

가수 지드래곤과 김태호 PD가 다시 한 번 손잡고 ‘굿데이’ 시즌2를 선보인다.

10일 제작사 테오(TEO)는 “지드래곤이 출연하며 그 외 세부 사항은 미정”이라고 밝히며 ‘굿데이2’ 제작 소식을 전했다. 이보다 앞서 김태호 PD 또한 전날 열린 ‘제30회 소비자의 날 KCA 문화연예 시상식’에서 “굿데이2가 나온다”고 직접 언급해 기대감을 높였다.

‘굿데이’는 지드래곤이 다양한 분야의 게스트들과 함께 ‘올해의 노래’를 만들어가는 음악 프로젝트 예능이다. 시즌1에서는 배우 황정민, 김고은, 임시완, 정해인, 빅뱅 태양, 개그맨 정형돈, 데프콘 등이 출연해 풍성한 라인업을 완성했다. 해당 프로그램은 2월부터 4월까지 MBC에서 방송됐고, 이후 디즈니+를 통해 공개되며 화제를 이어갔다.

당시 배우 김수현이 김새론과 미성년자 시절부터 교제했다는 의혹이 불거져 일부 편집이 이뤄지는 등 잡음을 겪기도 했다. 그럼에도 시즌2 제작이 확정되면서 어떤 새로운 조합과 음악이 나올지 관심이 집중되고 있다.

