‘공채 출신’ 이수지, 금의환향…전현무·차태현과 ‘SBS 연예대상’ MC

대세 개그우먼 이수지가 오는 30일에 개최되는 ‘2025 SBS 연예대상’ MC로 출격한다.

SBS는 10일 올해 웃음을 책임진 예능인들의 시상식이 될 SBS 연예대상 MC 라인업을 발표했다. 올해는 방송인 전현무, 배우 차태현과 개그우먼 이수지까지 3MC 체제로 진행된다.

이수지는 ‘2025 SBS 연예대상’을 통해 첫 ‘연예대상 MC’에 도전한다. 2008년 SBS 10기 공채 개그우먼으로 데뷔한 그는 처음으로 연예대상에 참석하게 됐다.

TV와 유튜브 등을 넘나들며 지금 가장 핫한 예능인인 이수지는 SBS 화제의 예능 ‘한탕 프로젝트 – 마이턴’으로 주목받았던 여세를 몰아 ‘연예대상’ MC도 꿰차며 올해 대세임을 입증했다.

올해 SBS에서 ‘우리들의 발라드’, ‘정글밥2-페루밥, 카리브밥’ 등을 진행하며 종횡무진 활약한 전현무는 지난해에 이어 2년 연속 ‘SBS 연예대상’ MC로 나선다. 지난해 ‘SBS 연예대상’을 위해 ‘무드래곤’으로 변신했던 전현무가 올해는 어떤 모습을 보여줄지 관심이 집중되고 있다.

전현무와 함께 차태현, 이수지도 MC 라인업에 합류했다. 차태현은 ‘우리들의 발라드’를 통해 따뜻한 공감의 심사평과 솔직한 멘트들로 시청자들을 열광시키는가 하면, 전현무와는 ‘예능인 라인’으로 뭉쳐 ‘AZ 티키타카’로 웃음을 선사한 바 있는데 ‘2025 SBS 연예대상’에서의 두 사람 호홉이 기대되는 이유다.

한편, 30일에 개최되는 ‘2025 SBS 연예대상’은 올 한 해 ‘7일 7색’ 무지개처럼 시청자들에게 웃음과 감동, 기쁨과 눈물, 설렘을 모두 선사했던 SBS 예능을 결산하는 대축제로 꾸며진다. ‘우리들의 발라드’, ‘내겐 너무 까칠한 매니저-비서진’, ‘한탕 프로젝트-마이턴’ 등 신규 예능부터 ‘미운 우리 새끼’, ‘런닝맨’, ‘틈만 나면,’, ‘골 때리는 그녀들’, ‘동상이몽2-너는 내 운명’, ‘신발 벗고 돌싱포맨’ 등 SBS 예능인들이 총출동한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

