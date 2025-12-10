국가유산청·서울시, ‘종묘 앞 개발’ 두고 첫 회의 가져

허민 국가유산청장이 10일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 브리핑을 하고 있다. 뉴시스

유네스코 세계유산인 서울 종묘 앞 고층 건물 재개발을 둘러싼 문제를 두고 국가유산청, 문화체육관광부, 서울시 등 관계기간이 첫 회의를 가졌다.

허민 국가유산청장은 10일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무총리 주재 국가정책조정회의에서 “지난 5일 국장급 실무회의로 서울시와 예비조정회의를 했다”고 밝혔다.

지난 달 종묘 앞 세운4구역 재개발 논란이 불거진 이후 처음으로 이뤄진 논의다.

허 청장은 “앞으로 어떻게 조정회의를 해야 하느냐부터 세계유산영향평가를 두고 논의가 오갔지만 제대로 합의가 되지 않았다”고 설명했다.

지난달 유네스코가 한 달 안에 서울 종묘 앞 초고층 개발 사업에 대한 설명을 요구하는 회신을 요청한 것과 관련해 서울시 측의 답변은 나오지 않은 것으로 파악된다.

회의는 한 차례 더 열릴 것으로 보인다. 국가유산청은 최휘영 문체부 장관, 오세훈 서울시장이 참여하는 조정 회의를 여는 방안을 검토 중이다.

허 청장은 “(향후) 조정 회의를 통해 국민들과 함께 세운4구역이 생태·문화·환경적으로 필요한 건축이 되도록 하겠다”고 말했다.

국가유산청은 세계유산 보존·관리를 위한 행정 절차도 추진하고 있다. 이달 중 종묘 일대 19만4000여㎡ 공간을 ‘세계유산지구’로 확정할 방침이다. 현행 세계유산의 보존·관리 및 활용에 관한 특별법(세계유산법)에 따르면 국가유산청장은 필요한 경우 세계유산지구를 지정해 관리할 수 있다.

또한 국가유산청은 세계유산법 시행령 개정안을 두고 국토교통부와 협의를 마쳐, 이르면 15일쯤 재입법 예고할 예정이다.

역사문화환경 보존지역 바깥에서 진행되는 건설 공사라 하더라도 문화유산에 심각한 영향을 미친다고 판단되면 필요한 조치를 할 수 있도록 하는 법적 기반도 준비 중이다. 역사문화환경 보존지역은 유산의 외곽 경계로부터 500ｍ 이내에서 시·도지사가 국가유산청장과 협의해 조례로 정한다.

한편 종묘는 조선과 대한제국의 역대 왕과 왕비, 황제와 황후의 신주를 모시고 제사를 지내는 국가 사당으로, 1995년 12월 세계유산에 등재됐다.

앞서 서울시는 국가유산청과 2018년 세운4구역 고층건물 높이를 최고 71.9m로 협의했으나, 최근 별도 협의 없이 건물 최고 높이를 101∼145ｍ로 변경하는 내용을 고시했다. 종묘 경계에서 100ｍ 내 건물은 최고 높이가 27도 각도 안에 들어와야 한다는 앙각 규정을 확대 적용해 종로변은 98.7ｍ, 청계천변은 141.9ｍ로 높이를 계획했다.

