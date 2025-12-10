용인FC, 윤청구퍼포먼스트레이닝센터와 공식 후원 협약…선수단 역량 강화 위한 전문 파트너십 구축

사진=용인FC 제공

용인FC는 10일 윤청구퍼포먼스트레이닝센터와 공식 후원 협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 선수단의 체계적인 퍼포먼스 향상과 피지컬 관리 역량을 높이기 위한 것으로, 구단은 트레이닝센터가 보유한 최신 퍼포먼스 분석 장비와 기능성 트레이닝 시스템을 기반으로 다각적 협력을 추진한다. 해당 센터는 동작·근력·관절 가동범위를 정밀 계측하는 모션 캡처 및 근기능 측정 장비 등 전문 피지컬 트레이닝 시스템 등을 갖추고 있다. 구단은 이러한 인프라를 활용해 선수 개개인의 체력 수준에 맞춘 맞춤형 강화 프로그램을 운영하고, 시즌 중·후의 체력 관리 및 부상 예방 체계를 더욱 고도화한다는 계획이다.

윤청구퍼포먼스트레이닝센터 윤청구 대표는 “창단 초기임에도 용인FC가 보여주는 조직력과 성장 의지는 매우 인상적”이라며 “센터가 보유한 스포츠과학 기반의 퍼포먼스 트레이닝 경험을 더해, 구단이 안정적인 전력 기반을 구축하고 지속적으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

용인FC 최희학 대표이사는 “구단의 요구를 정확히 이해하고 지원할 수 있는 역량을 갖춘 기관과 협력하게 되어 매우 든든하다”며 “용인FC의 선수 육성 체계가 한 단계 더 발전하는 계기가 될 것”이라고 말했다.

윤청구퍼포먼스트레이닝센터는 국내 유일하게 전 구성원이 프로축구 의무팀장, 의무트레이너 출신으로 모두 대학병원 물리치료사 경력을 갖춘 전문가 그룹으로 엘리트 선수 재활, 근 골격계 재활, 피지컬 트레이닝, 컨디셔닝 분야에서 독보적인 역량을 보유하고 있다.

용인FC는 이번 협약을 발판으로 선수단 강화 시스템을 한층 체계화하고, 전문기관과의 협력을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다. 지역 기업과 함께 성장하는 시민 기반 프로구단으로서, 선수단의 경기력 향상은 물론 지역 스포츠 생태계 발전에도 기여하는 구단 운영 모델을 만들어가겠다는 구상이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]