삼성가의 혹독한 겨울…봄날은 만들어야 온다

사진=한국프로축구연맹 제공

“있는 살림으로 버텨야 하는 게 맞지만, 아쉬울 수밖에 없죠.”

추운 겨울, 구슬땀을 흘려도 결과가 좀처럼 나오지 않는다. 한때 4대 프로스포츠를 호령하며 명가를 이뤘던 ‘삼성 스포츠 왕국’의 영광은 과거가 됐다. 살아남은 건 야구 삼성 라이온즈뿐이다. 축구 수원 삼성 블루윙즈는 K리그1 승격에 실패하면서 삼수생이 됐고, 배구 삼성화재 블루팡스는 꼴찌에서 벗어나지 못하고 있다. 남자농구 삼성 썬더스, 여자농구 삼성생명 블루밍스는 중하위권을 맴돌고 있다.

압도적인 투자로 최고에 올랐던 스포츠 명가는 사라졌다. 2014년 제일기획 통합 이후 지원 규모는 매년 줄기 시작했고, 2016년엔 야구까지 편입되면서 ‘가성비 경영’이 본격화됐다. 2010년대 후반에는 체감할 정도의 투자 축소가 이어졌고, 결국 2023년 성적 붕괴로 드러났다. 블루팡스와 썬더스가 최하위로 추락했고 라이온즈는 8위, 블루윙즈는 K리그2로 강등됐다.

야구는 비교적 빠르게 암흑기를 벗어났다. 프로야구 인기 상승이 주효했다. 제일기획은 삼성 계열사로 업종이 광고 대행업이다. 즉 마케팅 또는 홍보 효과를 극대화할 수 있는 곳에만 돈을 쓴다는 의미다. 이에 야구단은 투자를 받았고, 결국 최근 2시즌 연속 포스트시즌에 올랐다. 지난해 최원태에 이어 올해 최형우까지 자유계약(FA)으로 품으며 공격적인 강화에 나섰다. 그러나 이 선택적 집중은 다른 종목에 ‘불균형’이라는 그림자를 남겼다.

그 사이 식구들의 눈물은 멈추지 않았다. 블루윙즈는 지난해 K리그2에서 출발, 예산 삭감으로 시즌을 시작했다. 선수단 예산만 88억원으로 전년(106억원) 대비 16.9% 줄었다. 올해 창단 30주년을 맞아 일부 증액이 있었지만 떨어진 경쟁력을 메우기엔 턱없이 부족했다. 시즌 전·중 영입으로 전력을 채웠으나 K리그1 팀과 비교하면 여전히 열세였다.

특히 인천 유나이티드와의 대비는 더 뚜렷하다. 시민구단인 인천은 2부 강등에도 예산을 160억원(기존 150억원+추경 10억원)으로 늘리며 정면 돌파를 택했다. 덕분에 K리그1 감독상 출신 윤정환 감독을 선임했고, 주축 선수단을 지켰다. 결국 인천은 단 1년 만에 1부로 복귀했다. 같은 출발선이었지만 투자 차이가 두 팀의 운명을 갈랐다.

사진=KOVO 제공

겨울 종목의 상황은 더 심각하다. 블루팡스는 올 시즌 최하위(승점 7점·2승 11패)를 기록 중이다. 경쟁 가능한 스쿼드 자체를 꾸리지 못했다. 보수 총액(올 시즌 선수등록 1차 기준)이 리그 최저인 21억4100만원에 그쳤다. 대한항공(50억2200만원)의 절반보다, 공기업인 한국전력(30억3900만원)보다도 적다. 농구 역시 내부 육성으로 어렵게 명맥을 유지하고 있다. 블루밍스의 외부 FA 영입은 2014년(박하나)이 마지막이다. 썬더스는 2002년(서장훈) 이후 보상 FA 영입이 딱 한 번(2024년 최현민)뿐이다. 투자 축소가 선수층 약화로, 선수층 약화가 성적 침체로 이어지는 악순환이 고착화된 것이다.

없는 살림으로 겨우 버티는 중이다. 배구 관계자는 “최소한의 영입, 내부 육성으로 겨우겨우 버티고 있는 게 사실”이라며 “투자가 줄어든 건 2010년대 중후반부터다. 투자가 성적으로 직결되는 건 당연하다. 일부 선수들의 몸값이 너무 오른 것도 사실이지만 구단이 기민하게 대응해야 하는데 좀 더 노력이 필요해 보인다”고 아쉬움을 토로했다.

돈이 흐르는 곳에 결과가 모이는 것은 자연스러운 일이지만, 종목별 지원 격차가 지나치게 벌어졌다는 점은 분명한 문제다. 또 다른 스포츠 관계자는 “야구단 투자야 (모기업) 경영진 입장에선 돈이 되는 곳에 투자하는 게 맞다. 최대한으로 효용을 뽑을 수 있는 곳에 먼저 이뤄져야 하는 게 맞다”면서도 “다만 타 스포츠 구단이 소외를 느낄 수 있다는 점도 신경 쓸 필요가 있다”고 짚었다.

최근 프로야구계를 보면 기업 총수이자 구단주의 관심은 곧 성적으로 연결되는 모습이다. 구광모 LG 회장, 김승연 한화 회장은 종종 야구장을 찾아 선수들을 응원하고 격려한다. LG는 2년 만에 통합 우승이라는 성과를 낳았다. 한화는 한국시리즈 준우승에 아쉬움을 남기긴 했지만, 폭발적인 관심을 받았다. 프로축구도 마찬가지다. 전북 현대는 정의선 현대차그룹 회장의 관심 속에 거스 포옛이라는 명장을 영입하며, 강등권에 허덕였던 팀을 1년 만에 2관왕에 올려뒀다.

혹독한 겨울을 만든 건 결국 줄어든 투자였다. 얼어붙은 지원 속에서도 선수들은 버티고 팬들도 자리를 지킨다. 잃어버린 온기를 되찾기 위해선 ‘투자’라는 봄바람이 다시 불어야 한다. 봄날은 기다리는 것이 아니라, 움직일 때 찾아온다.

