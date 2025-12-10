'이민성호' U-22 축구대표팀, 아시안컵 대비 최종 소집 훈련

한국 22세 이하(U-22) 남자 축구 대표팀. 사진=대한축구협회 제공

한국 22세 이하(U-22) 남자 축구 대표팀이 내년 1월 사우디아라비아에서 열릴 2026 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 대비 최종 국내 소집 훈련에 나선다.

이민성 감독이 이끄는 U-22 축구대표팀은 오는 15일부터 19일까지 충남 천안시 대한민국축구종합센터에 모여 소집 훈련을 진행한다. 대한축구협회는 10일 “아시안컵에 대비한 올해 마지막 소집훈련”이라고 밝혔다.

한국은 지난 9월 인도네시아에서 열린 U-23 아시안컵 예선에서 3전 전승을 거둬 본선 진출을 확정했다. 지난 10월 사우디 전지훈련과 11월 중국 판다컵 참가를 통해 실전 경험을 쌓고 전력을 다져왔다.

U-23 아시안컵에 함께할 23명의 최종 명단은 이번 소집 훈련 종료 후 발표된다. 해외파 등 이번 소집 훈련에 참가하지 않은 선수 중에도 최종 명단에 발탁될 가능성이 있다. 최종 명단에 포함된 선수는 오는 22일 인천국제공항을 통해 U-23 아시안컵 사전 캠프가 진행되는 카타르로 출국한다. 내년 1월2일 본선이 열릴 사우디 리야드에 입성한다. U-23 아시안컵 조별리그 C조에 편성된 한국은 이란, 레바논, 우즈베키스탄과 겨룬다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

