허민 “제48차 세계유산위서 K-헤리티지 알리고 韓 문화 위상 높일 것”

허민 국가유산청장이 브리핑을 통해 제48차 유네스코 세계유산위원회 추진 계획을 발표하고 있다. 뉴시스

국가유산청이 제48차 유네스코 세계유산위원회 추진 계획과 실행 전략을 밝혔다.

허민 국가유산청장은 10일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무총리 주재 국가정책조정회의에서 내년 7월19~29일 부산에서 개최되는 제48차 유네스코 세계유산위원회를 성공적으로 치르기 위한 3대 전략을 공개했다.

허 청장은 세계유산위원회 준비를 위해 성공적인 국제회의 운영, 세계인 대상 K-헤리티지 홍보, 지속 가능한 정책 성과 창출을 전략으로 제시했다.

먼저 국제회의 운영을 위해 예산 179억원을 확보하고, 외교부·문화체육관광부·부산시 등 관계 부처 인력을 포함한 10명 규모의 전담 준비 기획단을 설치했다. 또 국가유산청장 주재 범정부 준비위원회, 지자체 협의체계, 전문가 자문단 등의 협력 체계도 마련했다. 이와 함께 아프리카 국가와 소도서 개발도상국(SIDS) 등 저개발국(LDC)의 참여를 지원하는 포용적 회의 운영도 추진할 계획이다.

두 번째 전략인 세계인 대상 K-헤리티지 홍보를 위해선 위원회 동안 국내 세계유산과 국가유산 정책 성과를 소개하는 미디어아트 특별전, 경복궁 수문장 교대 의식, 무형유산 공연·시연, 국제 세미나 등 다양한 문화 행사 등을 진행한다. 아울러 국내 17건(문화유산 15건, 자연유산 2건)의 세계유산과 전통문화 기반 상품을 선보이는 K-굿즈 관도 운영한다.

마지막 전략인 지속 가능한 정책 성과 창출을 위해서는 제48차 세계유산위원회 의장국으로서 국가 간 연대를 강조한 국제선언문 채택을 추진한다. 또 세계유산 등재 현황을 분석해 소외 분야를 발굴하고, 2030년 이후 등재 방향을 제시하는 중장기 로드맵을 구축한다.

허 청장은 “여러 글로벌 이슈를 중심으로 세계유산의 가치를 창출하고 도출하는 데 있어 평화·화해·협력이란 큰 틀 아래 선언문을 준비하고 있다”며 “신뢰성, 보존 역량 강화, 소통, 공동체, 특히 국제자문기구나 주변 국가들과의 협력을 강화하는 방향으로 6가지 전략 목표를 제안할 계획”이라고 밝혔다. 북한을 초청하는 문제에 대해서는 “칼레드 엘에나니 유네스코 사무총장이 적극 협력 의사를 밝혔다. 현재 외교부·통일부와 논의 중”이라고 설명했다.

끝으로 허 청장은 “K-헤리티지는 K-컬처의 뿌리”라며 “정부와 지자체, 국제기구와의 긴밀한 협력을 통해 세계유산위원회를 성공적으로 개최하겠다”고 의지를 다졌다.

유네스코 세계유산위원회는 세계유산 분야 최대 규모의 국제회의로, 우리나라에서 세계유산위원회가 열리는 것은 지난 1988년 세계유산협약 가입 이후 38년 만에 처음이다. 위원회 동안 전 세계 문화유산 전문가 등 3000여명이 부산을 찾을 전망이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

