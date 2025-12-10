SHS Shanghai K-Fashion Week 2025, 패션한국 2026 커버 공개

패션한국, 2026년 1월호 글로벌 커버

K-패션의 글로벌 경쟁력이 재조명되는 가운데 중국 상하이에서 한국 디자이너 브랜드의 본격적인 해외 확장을 지원하는 대형 행사 ‘SHS Shanghai K-Fashion & Beauty Week 2025’가 오는 12월 11일부터 14일까지 성화성(SHS Fashion Mall)에서 개최된다고 10일 밝혔다.

이번 행사는 성화성그룹(SHS Group)과 대한예술인글로벌협회(KAGA)가 공동 주최하며 KAGA 이 주관하고 더생각(THINK) · CTPIc이 공동주관한다.

전 세계적으로 K-컬처의 영향력이 확대되는 흐름 속 본 행사는 한국 패션·뷰티 브랜드의 중국 및 글로벌 시장 진출을 실질적으로 가속화하기 위한 전략적 플랫폼으로 기획됐다.

패션한국은 이번 행사와 연계해 2026년 1월호 글로벌 커버를 정식 공개했다.테마 ‘A Poetic Universe’는 한국 패션의 조형적 아름다움과 현대적 미니멀리즘을 시적 시선으로 확장한 것으로, 글로벌 전략과 예술성을 동시에 반영한다.

이번 화보는 글로벌 인플루언서 모델 키릴(KiiReel)과 배우·모델 정주원(Jung Juwon)이 참여해 총 8컷과 더블 커버로 구성되었다.

두 아티스트는 CEEANN(시이안)의 의상과 LE PLUS(르플리스)주얼리를 착용해 현대적 우아함을 완성했으며 패션한국 특유의 시네마틱 라이트와 미니멀 프레임이 더해져 한국 패션 포토그래피의 새로운 깊이를 제시했다.

SHS Shanghai K-Fashion & Beauty Week 2025 공식포스터. 사진= KAGA

한국을 대표하는 패션·뷰티·라이프스타일 브랜드 11개가 이번 행사에 공식 참여한다.

ILLIGO · GATELESS · PROJECT WAVE · Phenomenon Seeper · Omnipotent ·NEHES · MSGRN · LE PLUS · NEEDEEP · AMICA · ESOMI 이들 브랜드는 성화성몰 전 층에서 팝업, 전시, 바이어 상담, 왕홍(중국 인플루언서) 콘텐츠 촬영 등실제 매출 및 해외 유통 확장으로 이어지는 프로그램을 집중 전개할 예정이다.

Z.O ENT 지오이엔티와 동요엔터테인먼트 소속 주요 크리에이터 및 셀럽들이 행사 홍보대사로 참여해 글로벌 플랫폼에서 K-패션 확산을 지원한다.

권은지, 최지우, 임태희, 유히로, 최준희, 이주영, 리원, 정준원, 최주성, 원도현, 성인호 등 다수의 인플루언서들이 현장에서 실시간 콘텐츠를 제작하며 브랜드와 관람객의 연결을 강화한다. 또한 배우 박재찬(그룹 DKZ 출신)이 공식 레드카펫 및 포토콜에 참석해 현장 열기를 고조시킬 전망이다.

대한예술인글로벌협회(KAGA)는 한국 브랜드의 실질적인 해외 진출을 위해 이번 행사를 핵심 기점으로 삼고 있다.

홍은주 회장은 “한국 브랜드들은 이미 글로벌 경쟁력을 갖추고 있습니다. KAGA는 그 가능성을 실질적 해외 진출로 연결하는 동반자의 역할을 이어가겠습니다”라고 말했다.

이부형 부회장은 “전 세계 유통사들이 K-브랜드 소싱을 적극적으로 요청하고 있습니다. 이번 행사는 그 수요를 실제 성과로 전환할 중요한 기회가 될 것입니다”라고 밝혔다.

정윤희 대표(KAGA 공동주관 총괄)는 “해외 시장은 지금 K-브랜드에 매우 호의적이며 브랜드가 단기 성과에만 집중하기보다 안정적인 글로벌 접점을 지속적으로 확장할 수 있도록 지원하겠다”고 덧붙였다.

이번 글로벌 커버는 한국 디자이너 브랜드의 세계 진출, 인플루언서·셀럽 네트워크의 글로벌 확장,그리고 한국 패션의 새로운 비주얼 내러티브 구축이라는 세 가지 변화를 모두 담아낸 상징적 작업이다. ‘한국 패션의 우주는 이미 세계로 확장되기 시작했다’ 이번 프로젝트는 바로 그 첫 장면을 기록한다고 협회 측은 전했다.

황지혜 기자

