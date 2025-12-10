‘박현호♥’ 은가은, 출산 앞두고 드러난 D라인 눈길

가수 은가은이 출산이 다가오면서 드러나는 D라인을 공개했다.
은가은은 9일 자신의 SNS에 “은박부부 듀엣해용. 우리 은호도 같이. 저녁에 좋은 노래 듣고 주무셔요”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속 은가은은 순백의 드레스를 입고 남편 박현호와 다정한 포즈를 취하고 있다. 자연스럽게 불러온 배 위에 손을 올린 모습에서 예비 엄마의 설렘과 행복이 전해진다. 출산이 가까워지면서 은가은의 D라인도 한층 도드라져 보인다.
앞서 지난달 은가은은 SNS를 통해 “D-100, 우리 아가 만나기 100일 전. 지금까지 너무 예쁘게 엄마 뱃속에서 기쁨을 줘서 고마워. 남은 100일도 잘 부탁해”라며 아기 배냇옷과 초음파 사진을 공개, 출산 준비 과정을 공유한 바 있다.
한편, 은가은은 지난 4월 5살 연하의 가수 박현호와 결혼했으며, 지난 10월 임신 소식을 밝혀 많은 축하를 받았다.
한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com
