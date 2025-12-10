코스알엑스, 코리안 아메리칸 리더스 인 할리우드 첫 시상식 ‘KALH Honor’ 공식 후원사 참여

사진 =코스알엑스

글로벌 더마 코스메틱 브랜드 ‘코스알엑스(COSRX)’가 탄탄한 제품력을 바탕으로 북미 시장에서 큰 인기를 얻으며 미국 내 주요 리더들이 모이는 무대까지 활동 영역을 확대하며 K-뷰티 브랜드로의 입지를 확고히 하고 있다.

코스알엑스는 지난 7일 미국 로스앤젤레스에서 열린 할리우드 한국계 미국인 영화인 단체 KALH(Korean American Leaders In Hollywood)의 첫 시상식인 ‘KALH Honors’ 공식 후원사로 참여했다고 10일 밝혔다.

올해 처음 열린 KALH Honors에는 박찬욱 감독, 이병헌 배우, ‘케이팝 데몬 헌터스’의 감독 매기 강, 다니엘 헤니 배우를 비롯해 주요 글로벌 리더와 주요 인플루언서 등이 참석했다.

KALH는 영화, 음악 등 예술 분야의 글로벌 리더들이 모여 한국계 창작자들이 세계 엔터테인먼트 산업에서 더 큰 영향력을 발휘할 수 있도록 지원하는 단체다. 이번 첫 시상식에는 코스알엑스를 포함해 넷플릭스, 대한항공, Hasbro의 후원으로 개최됐다.

행사장에서 코스알엑스는 브랜드 단독 부스를 운영해 주요 리더들을 비롯한 소비자와의 접점을 넓혔다.

코스알엑스 관계자는 “전 세계적으로 주목받는 글로벌 스킨케어 브랜드인 만큼 K-컬처를 선도하고 있는 글로벌 리더들과의 접점을 높이고자 이번 행사에 참여하게 됐다”고 말했다.

코스알엑스는 2013년 설립 이후 전 세계 150여 개 진출해 있는 글로벌 코스메틱 브랜드로 피부 고민 해결을 위한 과학 성분 연구를 바탕으로 효과적인 제품력을 바탕으로 전 세계적으로 큰 사랑을 받고 있다. 특히 국내 뷰티 브랜드 최초로 프랑스 파리에서 열린 2026 S/S 파리 패션위크에서 글로벌 탑티어 패션 브랜드인 꾸레쥬의 공식 후원사로 선정되는 등 글로벌 브랜드로서의 위상을 지속적으로 확장하고 있다.

